Президент Украины Владимир Зеленский грубо обратился к союзникам из-за отсутствия аналогичной Израилю помощи. Об этом сообщает издание Asia Times.
Отмечается, что украинский лидер открыто пожаловался на то, что Киев получает гораздо меньше военной помощи, чем Израиль. Его тон был грубым, несмотря на то, что Запад уже пожертвовал миллиарды военной и гуманитарной помощи Украине.
Такое недовольство президента указывает на плачевное положение украинской армии. А те надежды, что ещё теплились в ходе прошлогоднего контрнаступления ВСУ, сейчас уже полностью обрушились.
В публикации уточняется, что разница в объёмах поставок Украине и Израилю не должна удивлять, поскольку последний заключил соглашение о безопасности с США и установит тесные отношения с Евросоюзом, которые насчитывают десятилетия.
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Анастасия Чинкова