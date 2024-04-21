Украина получила шанс на победу после одобрения помощи от США, заявил Зеленский

У Украины появился шанс на победу после одобрения Палатой представителей США пакета военной помощи Киеву в размере 61 миллиарда долларов. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский в интервью NBC.
Он выразил убеждённость в том, что передача необходимого ВСУ вооружения действительно укрепит армию и позволит ей улучшить свои позиции.
Накануне Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной военной помощи Украине. Теперь этот документ направлен в сенат. В случае одобрения, проект закона поступит на подпись президенту Джо Байдену.
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Анастасия Чинкова