Зеленский хочет продлить военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней

12 января 2026, 12:08

Фото: iStock/sandsun

Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на Украине ещё на 90 дней. Об этом говорится на официальном сайте украинского парламента.