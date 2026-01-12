Зеленский хочет продлить военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней
Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на Украине ещё на 90 дней. Об этом говорится на официальном сайте украинского парламента.
Документы зарегистрированы в понедельник. Ранее, 30 октября, Зеленский уже подписал законы о продлении этих мер до 3 февраля 2026 года.
Напомним, что режим военного положения на Украине действует с 24 февраля 2022 года. Уже на следующий день после введения Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
Читайте также: