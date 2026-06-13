Женева готовится к саммиту G7: бутики и банки закрывают фанерой на фоне угрозы беспорядков
Женева готовится к массовым беспорядкам, которые, как ожидается, охватят город перед саммитом «Большой семерки». Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
За несколько дней до мероприятия Женева превратилась в стройплощадку, что, по словам местных жителей, их пугает и возмущает. Несколько десятков мест, в том числе бутики Cartier, Dior, банки, магазины одежды укрепили плотными кусками фанеры. Всего установлено две тысячи квадратных метров деревянных панелей.
В городе помнят беспорядки, которые начались во время саммита в 2003 году. Несмотря на такие меры, местные недовольны тем, что вся инфраструктура не будет нормально функционировать около недели.
Власти попросили жителей не выходить на улицы города в воскресенье, так как планируется масштабная акция протеста, митингующих может быть около 50 тысяч человек. По данным местных СМИ, Женева потратит более 25 млн долларов на усиление безопасности на время G7, власти мобилизуют около четырех тысяч полицейских.
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