Женева готовится к саммиту G7: бутики и банки закрывают фанерой на фоне угрозы беспорядков

13 июня 2026, 23:59

В Женеве заколотили фанерой элитные бутики и банки из-за возможных беспорядков

Фото: istockphoto/ChiccoDodiFC

Женева готовится к массовым беспорядкам, которые, как ожидается, охватят город перед саммитом «Большой семерки». Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.