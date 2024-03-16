Фото: сайт Кремля
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил в беседе с РИА Новости, что украинский лидер Владимир Зеленский и его клика не заинтересованы в серьезных переговорах с Россией.
По словам Полянского, они все еще испытывают иллюзии о том, что могут победить РФ на линии боевого соприкосновения. При этом, он подчеркнул, что «десятки тысяч, если не сотни тысяч украинцев платят за эту иллюзию своей жизнью», что является крайне печальным.
Полянский отметил, что украинская сторона заинтересована лишь в поставках оружия от западных союзников. Первый зампостпреда добавил, что наша страна неоднократно заявляла о готовности к проведению переговоров, однако «это должен быть абсолютно отличающийся трэк и форматы от того, что Киев пытается навязать другим государствам».
Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в беседе с РИА Новости, что президент Украины Владимир Зеленский начал чистку в рядах украинских войск из-за опасений бунта.
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Полянский отметил, что украинская сторона заинтересована лишь в поставках оружия от западных союзников. Первый зампостпреда добавил, что наша страна неоднократно заявляла о готовности к проведению переговоров, однако «это должен быть абсолютно отличающийся трэк и форматы от того, что Киев пытается навязать другим государствам».
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Екатерина Коршунова