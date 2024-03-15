Чешский генерал рассказал о сокрушительном ударе России по ВСУ

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Экс-глава Военной разведки Чехии генерал Петр Пелз заявил, что РФ методично сокрушает украинские войска благодаря своей промышленности и логистике, а Запад ничего не может этому противопоставить. Об этом сообщает Radio Universum.
По словам Пелза, европейские страны посылают Украине денежные средства, однако «часть из них куда-то исчезает, а другая вообще не доходит до Киева». При этом агония продолжается.
Бывший глава разведки утверждает, что все указывает на то, что Россия выйдет победителем в этом противостоянии, поскольку Запад не способен угнаться за темпами роста российского военного производства.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью семь снарядов системы залпового огня Vampire, которые были запущены со стороны Украины.
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Бывший глава разведки утверждает, что все указывает на то, что Россия выйдет победителем в этом противостоянии, поскольку Запад не способен угнаться за темпами роста российского военного производства.
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Екатерина Коршунова