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МО: около 300 боевиков «Кракена» уничтожили ударом полуторатонной авиабомбы

16 марта 2024, 08:22
Фото: iStock/Kamila Kozioł

Фото: iStock/Kamila Kozioł

Начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким рассказал, что порядка 300 боевиков украинского формирования «Кракен» уничтожено одним точным ударом объемно-детонирующей авиабомбы. Об этом Ким сообщил во время совещания.

Примечательно, что вес авиабомбы, которой был нанесен удар, составляет 1,5 тонны. Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск. Министру также доложили данные объективного контроля уничтожения военной техники и живой силы ВСУ.

Ранее сообщалось, что российский боец в одиночку вышел против группы украинских диверсантов и вернулся победителем. Он сбросил гранату в укрытие противника, в результате чего несколько украинских солдат погибли, некоторые получили ранения. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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«Предотвратит Армагеддон»: Американский журналист объяснил, как миру поможет победа России
Американский журналист Бентли: Победа РФ на СВО предотвратит Армагеддон
16 марта 2024, 08:00

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Победа России на полях спецоперации поможет предотвратить Армагеддон, с таким заявлением выступил военный корреспондент из США Рассел Бентли в интервью для «РИА Новости».
Бентли считает, что ядерного конфликта можно избежать двумя путями: либо Россия победит Запада на полях специальной военной операции и будет диктовать свои условия мира, либо в странах НАТО и Евросоюза произойдут революции, при помощи которых будет свергнут нынешний нацистский режим. Журналист выразил надежду на то, что оба эти события произойдут одновременно.

Он также подчеркнул, что проблема начала ядерного конфликта в мире сейчас стоит так остро, как никогда.

«Человечеству очень повезет, если мы выйдем из этого конфликта, не испытав ядерного Армагеддона. Опасность ядерной провокации «под ложным флагом» реальна, как и заявленная Россией политика применения ядерного оружия, если на карту будет поставлено выживание российского государства», — подытожил Бентли.

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Пять человек пострадали при атаке дрона-камикадзе на автомобиль под Белгородом
16 марта 2024, 05:31

Фото: iStock/ AndrisBarbans

В селе Глотово Грайворонского городского округа Белгородской области движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке дрона-камикадзе со стороны ВСУ. В результате ранены пять человек. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Из-за взрыва машина загорелась, и пострадали все находившиеся в ней люди: подросток, женщина и трое мужчин. У несовершеннолетнего произошла контузия головного мозга, у женщины осколочные ранения лица и лопаточной области, а также контузия. У одного из мужчин — проникающее ранение живота и осколочные ранения рук и ног. Ещё у двоих мужчин контузии средней степени тяжести.

В ночь на 16 марта сообщалось о ракетной опасности в Губкинском и Старооскольском городских округах, а затем на всей территории Белгородской области, а под утро в Грайворонском городском округе.

Также опасность атаки беспилотников объявляли в Курской области и в Воронежской области. В Курской области сбиты три беспилотника, но никто не пострадал.

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#машина
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Над Курской областью за ночь сбиты три беспилотника
16 марта 2024, 04:36

Фото: iStock/ e-crow

В небе над Курской областью в ночь на 16 марта сбиты три украинских беспилотника. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
«Благодарю войска ПВО», — написал Старовойт.

Речь о беспилотниках самолетного типа.

В нескольких российских регионах этой ночью была объявлена воздушная тревога. В Курской области она действует примерно с 23:20, в Белгородской — с 23:30, в Воронежской — с 23:50.

«Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — призвал под под соответствующим объявлением Старовойт.

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Politico: В МИД Финляндии допустили отправку войск на Украину
16 марта 2024, 04:21

Фото: iStock/ naumoid

Западные страны, в том числе США, не должны быть категорически против идеи отправки войск на Украину, если ситуация ухудшится, заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью газете Politico.
«Важно, чтобы мы не исключали всего в долгосрочной перспективе, потому что мы никогда не знаем, насколько серьезной станет ситуация», — сказала она, рассуждая о возможности отправки западных войск на Украину.

При этом она отметила, что на данный момент позиция Финляндии однозначна: сейчас страна не отправляет войска на Украину и не намерена это обсуждать.

Сейчас важно, чтобы Запад продолжал оказывать помощь Киеву, считает Валтонен, выразив мнение, что «многие европейские страны могли бы сделать гораздо больше».

Она также добавила, что заминка с пакетом помощи Украине в американском Конгрессе ставит на карту репутацию Вашингтона на мировой арене.

26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что на встрече в Париже представители порядка 20 западных стран обсудили дальнейшую поддержку Украины, в частности возможную отправку туда сухопутных войск. Консенсуса, по его словам, участникам достичь не удалось, но в будущем такого сценария Макрон не исключил. ​

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Зарубин: Путин поручил заменить на границе срочников на спецназ, зная о планах Киева
16 марта 2024, 02:07

Фото: iStock/ Anna_Anikina

Российская разведка получила информацию о планах украинских сил перейти границу с Россией за две недели до попытки. Тогда президент РФ Владимир Путин приказал отвести из этих районов подразделения, в которых проходят службу срочники, заявил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-квнале. Он ссылается слова министра обороны России Сергея Шойгу.
«Верховным главнокомандующим было принято решение отвести войска, укомплектованные призывниками срочной службы, от линии государственной границы на второй и третий эшелоны и заменить их контрактниками, добровольцами и бойцами спецподразделений, что и было исполнено», — утверждает Зарубин.

По словам журналиста, Шойгу также сказал, что ВСУ планировали дойти до Белгорода и установить там свой флаг. По данным Минобороны России, 11 марта украинские силы попытались перейти границу на пяти направлениях, но попытка была пресечена. По оценкам ведомства, при этом были убиты 230 украинских бойцов, на следующий день — еще 190.

Попытки прорыва границы украинскими войсками в Белгородской и Курской областях были с 12 по 15 марта.

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TV2: вернувшиеся с передовых солдаты ВСУ столкнулись с настоящим адом на лечении
15 марта 2024, 19:58

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Вернувшиеся с фронта военнослужащие ВСУ сталкиваются с ужасным отношением при лечении. Об этом сообщает телеканал TV2.
Сообщается, что солдат украинских войск Виктор Шепеля сравнил военную медицину на Украине с настоящим адом. По возвращении домой из-за ранений у него началась эпилепсия. По его словам, когда он отправился на лечение, то его поместили в отделение для душевнобольных.

Согласно информации источника, ему и другим пациентам запрещали покидать палату по вечерам и в выходные дни. Когда Шепелю выписали, то он чувствовал себя еще хуже, чем до начала лечения.

Журналист TV2 Клаус Борг Рейнхольдт отметил, что вооруженное противостояние и имеющиеся проблемы застали украинские войска и систему здравоохранения врасплох.

Ранее экс-глава Военной разведки Чехии генерал Петр Пелз заявил, что РФ методично сокрушает украинские войска благодаря своей промышленности и логистике, а Запад ничего не может этому противопоставить.

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Зеленский анонсировал продолжение ударов по России
15 марта 2024, 19:41

Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале заявил о намерении продолжать наносить удары по российским территориям.
Он отметил, что украинские войска смогли определить самые уязвимые места, по которым продолжит наносить удары.

Также глава государства подчеркнул, что обсудил с командованием украинских войск обстановку на линии боевого соприкосновения и возможности для усиления беспилотников.

На Украине есть всё необходимое оружие, но оно должно становится ещё более мощным и дальновидным. В настоящее время уже поставлены задачи и определены сроки, добавил Зеленский.

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RND: на Украине погиб 37-летний боец иностранного легиона ВСУ с гражданством ФРГ
15 марта 2024, 17:18

Фото: iStock/gorodenkoff

На Украине погиб 37-летний боец иностранного легиона Вооруженных сил Украины с гражданством Германии, передает портал RND.
Согласно информации источника, 37-летний гражданин ФРГ Штефан воевал в составе украинских войск с весны 2022 года. До этого Штефан служил 5 лет в бундсвере и трижды принимал участие в командировках в Афганистан.

Отмечается, что 14 марта немецкий солдат попал под удар российской артиллерии. По данным портала, Штефан находился в блиндаже в тот момент, когда в него попал снаряд.

Ранее сообщалось, что российская артиллерия ликвидировала отряд иностранных наёмников ВСУ, которые отступали из Артёмовска ДНР. Об этом в своём телеграм-канале сообщил военкор Андрей Руденко.

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#наемник
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России вернули тела 69 погибших военнослужащих
Депутат ГД Саралиев: Россия забрала 69 тел погибших военнослужащих
15 марта 2024, 17:06

Фото: istock / macky_ch

Украина вернула Российской Федерации 69 тел военных из зоны специальной военной операции. Об этом сообщил Депутат Государственной Думы Шамсаил Саралиев в разговоре с РБК.
В свою очередь координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Украины сообщил о передаче Киеву тел 100 погибших бойцов ВСУ.

До этого журналист Станислав Асеев назвал украинские учебные центры смесью СИЗО и тубдиспансера. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Ранее попавший в плен к Вооруженным силам России военный ВСУ Артем Малик рассказал, как 3 дня лежал под ледяным дождем вместе с другими ранеными сослуживцами. Как утверждает боец командование украинскими войсками бросило их без помощи.

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