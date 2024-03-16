МО: около 300 боевиков «Кракена» уничтожили ударом полуторатонной авиабомбы

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Начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким рассказал, что порядка 300 боевиков украинского формирования «Кракен» уничтожено одним точным ударом объемно-детонирующей авиабомбы. Об этом Ким сообщил во время совещания.
Ранее сообщалось, что российский боец в одиночку вышел против группы украинских диверсантов и вернулся победителем. Он сбросил гранату в укрытие противника, в результате чего несколько украинских солдат погибли, некоторые получили ранения. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова