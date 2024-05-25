Зеленский отказался рассматривать вопрос о прекращении огня

Президент Украины Владимир Зеленский отказался рассматривать возможность достижения договорённостей о прекращении боевых действий с Россией. Об этом он заявил в интервью казахстанскому изданию «Орда.News».
Он заявил, что прекращение огня в настоящее время очень опасно для Украины, поскольку может быть использовано российскими войсками для усиления позиций. Такие соглашение было бы резонным, если бы войска находились на линии границ, подчеркнул Зеленский.
Напомним, что ранее о прекращении огня между Россией и Украиной заговорил президент Франции Эммануэль Макрон. Он предложил остановить боевые действия во всех ныне действующих конфликтах на время проведения Олимпийских игр в Париже.
В прошлом году аналогичное предложение без права перемещения и перегруппировки войск ВС РФ и ВСУ выдвигал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Однако тогда Зеленский также отверг эту идею, подчеркнув, что Украина вправе передвигать свои войска по территории так, как считает нужным.
Читайте также:
«Несильно беспокоит»: Зеленский высказался о своей нелегитимности
Зеленский сделал заявление на русском языке
«Киев это не волнует»: требование Зеленского к НАТО вызвало ярость на Западе
Напомним, что ранее о прекращении огня между Россией и Украиной заговорил президент Франции Эммануэль Макрон. Он предложил остановить боевые действия во всех ныне действующих конфликтах на время проведения Олимпийских игр в Париже.
В прошлом году аналогичное предложение без права перемещения и перегруппировки войск ВС РФ и ВСУ выдвигал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Однако тогда Зеленский также отверг эту идею, подчеркнув, что Украина вправе передвигать свои войска по территории так, как считает нужным.
Читайте также:
«Несильно беспокоит»: Зеленский высказался о своей нелегитимности
Зеленский сделал заявление на русском языке
«Киев это не волнует»: требование Зеленского к НАТО вызвало ярость на Западе
Анастасия Чинкова