Зеленский признался, что ни одна страна не предлагала Киеву отправить свои войска

Украина не получала ни от одной страны предложений отправить своих военных, а вся информация об этом поступала исключительно из СМИ. С таким заявлением выступил президент страны Владимир Зеленский в интервью газете The New York Times.
Он подчеркнул, что Киев никогда сам не обращался и не получал от других стран предложений об отправке войск на Украине. В СМИ активно обсуждали данный вопрос, но это ни к чему не привело.
При этом Зеленский отметил, что Киев был бы рад такой помощи и поддержал бы решение западных партнёров об отправке войск.
Ранее сообщалось, что Зеленский может предложить странам НАТО напрямую сбивать российские ракеты силами альянса.
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При этом Зеленский отметил, что Киев был бы рад такой помощи и поддержал бы решение западных партнёров об отправке войск.
Ранее сообщалось, что Зеленский может предложить странам НАТО напрямую сбивать российские ракеты силами альянса.
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Анастасия Чинкова