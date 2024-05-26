Зеленский раскрыл место самых тяжелых боев

Наиболее тяжелые бои в зоне специальной военной операции (СВО) идут на покровском направлении Донецкой Народной Республики (ДНР), заявил президент Украины Владимир Зеленский, его слова цитирует издание «Страна.ua» в Telegram-канале.
По его словам, самые тяжелые бои идут у села Покровское. Украинский лидер подчеркнул, что российские войска также пытаются прорваться в северной части Харьковской области.
Ранее Украина признала потерю позиций на покровском направлении. С таким заявлением выступил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
До этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал самые сложные участки фронта для украинской армии. По его словам, это покровское и кураховское направления.
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Ранее Украина признала потерю позиций на покровском направлении. С таким заявлением выступил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
«РФ имеет частичный успех восточнее Евгеньевки», – отметили в ведомстве.
До этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал самые сложные участки фронта для украинской армии. По его словам, это покровское и кураховское направления.
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Александр Климов