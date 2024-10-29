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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что страны Запада несправедливо отказывают Украине в приглашении в НАТО. По его словам, полноправное членство в альянсе и приглашение к вступлению в него — далеко не одно и то же.
В своём телеграм-канале глава киевского режима написал, что западные страны спрашивают о приглашении в НАТО, а они отвечают о членстве. Лидеры этих стран говорят так, как будто это одно и то же.
Стоит отметить, что немедленное приглашение Украины в НАТО — первый пункт в «плане победы» Зеленского. По его словам, это придало бы стране и всей Европе «геополитическую ясность». Кроме того, киевский лидер считает, что это приглашение помогло бы усилить позиции Украины на переговорах с Россией.
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«Это несправедливо. Это просто ещё один способ сказать "нет"», — обиженно заметил украинский президент.
Стоит отметить, что немедленное приглашение Украины в НАТО — первый пункт в «плане победы» Зеленского. По его словам, это придало бы стране и всей Европе «геополитическую ясность». Кроме того, киевский лидер считает, что это приглашение помогло бы усилить позиции Украины на переговорах с Россией.
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Александр Бойцов