Зеленский лишил госнаград Баскова, Киркорова, Матвиенко и патриарха Кирилла

Владимир Зеленский подписал указ о лишении государственных наград Украины российских и украинских политических и культурных деятелей. Соответствующий документ представлен на официальном сайте президента.
Отмечается, что в общей сложности наград лишены 34 человека. В их числе Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, певцы филипп Киркоров, Николай Басков, композитор Игорь Крутой, дирижёр Валерий Гергиев, скрипач и дирижёр Владимир Спиваков.
Кроме того, в список попали украинские политические деятели. В частности, бывший лидер запрещённой в стране партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, бывшие премьер-министр Украины Николай Азаров и вице-премьер Дмитрий Табачник, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий и другие.
Также лишены наград певицы украинского происхождения Ани Лорак и Таисия Повалий.
Ранее, 20 ноября, Зеленский подписал закон о лишении госнаград за поддержку России.
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Кроме того, в список попали украинские политические деятели. В частности, бывший лидер запрещённой в стране партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, бывшие премьер-министр Украины Николай Азаров и вице-премьер Дмитрий Табачник, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий и другие.
Также лишены наград певицы украинского происхождения Ани Лорак и Таисия Повалий.
Ранее, 20 ноября, Зеленский подписал закон о лишении госнаград за поддержку России.
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Анастасия Чинкова