Зеленский готов идти на уступки для завершения конфликта на Украине

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский начал менять свою риторику по завершению конфликта на Украине и готов пойти на уступки. Об этом пишет Telegraph.
«Зеленский хотел полностью вытеснить российских военных с Украины. Теперь же он, похоже, готов согласиться на меньшее, даже если изменения в его словах едва заметные», — говорится в статье.
Издание отмечает, что с начала ноября Зеленский уже не придерживается своих максималистских идей по завершению конфликта и возвращении территорий Украины военным путем.
Авторы считают, что позиция Зеленского изменилась после победы Дональда Трампа на выборах президента в США.
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