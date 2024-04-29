Зеленский выдвинул Западу новые условия для начала контрнаступления ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский назвал три условия для начала нового контрнаступления ВСУ. Ключевые пункты он перечислил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве.
«Стабилизация на фронте, контрнаступление, отражение наступление — все зависит от трёх пунктов. Первый — это финансирование на двустороннем уровне. Второй — поставки вооружения. И ещё — поддержка нашей армии», — заявил Зеленский.
Он также озвучил обеспокоенность из-за недостаточной поддержки ВСУ и возможном промедлении в поступлении необходимых денег в качестве военной поддержки.
Ранее стало известно, что Столтенберг находится в Киеве с необъявленным визитом. В данный момент он проводит совместную пресс-конференцию с Зеленским. Столтенберг отметил, что не ожидает договорённости о членстве Украины на летнем саммите НАТО в Вашингтоне.
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Элина Позднякова