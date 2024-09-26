Зеленский на Западе зарегистрировал торговую марку на похоронные услуги

Президент Украины Владимир Зеленский в 2022 и 2024 годах зарегистрировал за рубежом торговую марку ZELENSKYY, которая предлагает ряд услуг, включая похоронные и астрологические. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в октябре 2022 года украинский лидер зарегистрировал собственную товарную марку во Всемирной организации интеллектуальной собственности в Швейцарии. По данным документов, её можно использовать в странах Евросоюза, США, Канаде, Великобритании, Швейцарии, Китае, Молдавии, Грузии, Армении, Турции, Израиле и Японии.
Торговая марка ZELENSKYY может оказывать большое количество различных услуг. Но есть в их числе и нетривиальные: сервис астролога, услуги в сфере азартных игр, помощь в надевании кимоно и проведение похоронных церемоний.
В августе 2024 года Зеленский зарегистрировал марку в американском ведомстве по патентам и товарным маркам. По документам она предлагает услуги в сферах кинопроизводства, кроме создания рекламных роликов, публикации книг иных развлекательных областях.
Журналистам удалось выяснить, что марка действительно принадлежит президенту Украины. В регистрационных документах указаны его ФИО, а также адрес, который был указан на официальном сайте офиса Зеленского как его домашний адрес по проспекту Героев Сталинграда (после 2022 года – проспект Владимира Ивасюка).
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Торговая марка ZELENSKYY может оказывать большое количество различных услуг. Но есть в их числе и нетривиальные: сервис астролога, услуги в сфере азартных игр, помощь в надевании кимоно и проведение похоронных церемоний.
В августе 2024 года Зеленский зарегистрировал марку в американском ведомстве по патентам и товарным маркам. По документам она предлагает услуги в сферах кинопроизводства, кроме создания рекламных роликов, публикации книг иных развлекательных областях.
Журналистам удалось выяснить, что марка действительно принадлежит президенту Украины. В регистрационных документах указаны его ФИО, а также адрес, который был указан на официальном сайте офиса Зеленского как его домашний адрес по проспекту Героев Сталинграда (после 2022 года – проспект Владимира Ивасюка).
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Анастасия Чинкова