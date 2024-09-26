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Зеленский на Западе зарегистрировал торговую марку на похоронные услуги

Зеленский зарегистрировал торговую марку на похоронные и астрологические услуги
26 сентября 2024, 12:21

Президент Украины Владимир Зеленский в 2022 и 2024 годах зарегистрировал за рубежом торговую марку ZELENSKYY, которая предлагает ряд услуг, включая похоронные и астрологические. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в октябре 2022 года украинский лидер зарегистрировал собственную товарную марку во Всемирной организации интеллектуальной собственности в Швейцарии. По данным документов, её можно использовать в странах Евросоюза, США, Канаде, Великобритании, Швейцарии, Китае, Молдавии, Грузии, Армении, Турции, Израиле и Японии.

Торговая марка ZELENSKYY может оказывать большое количество различных услуг. Но есть в их числе и нетривиальные: сервис астролога, услуги в сфере азартных игр, помощь в надевании кимоно и проведение похоронных церемоний.



В августе 2024 года Зеленский зарегистрировал марку в американском ведомстве по патентам и товарным маркам. По документам она предлагает услуги в сферах кинопроизводства, кроме создания рекламных роликов, публикации книг иных развлекательных областях.

Журналистам удалось выяснить, что марка действительно принадлежит президенту Украины. В регистрационных документах указаны его ФИО, а также адрес, который был указан на официальном сайте офиса Зеленского как его домашний адрес по проспекту Героев Сталинграда (после 2022 года – проспект Владимира Ивасюка).

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СВР: Запад пытается фальсифицировать результаты расследования взрывов на СП
26 сентября 2024, 12:35

Фото: istockphoto/Dragan Mihajlovic

Версия подконтрольны США и Великобритании структур и средств массовой информации о том, что «Северные потоки» самостоятельно взорвали украинские экстремисты, уже навязана Германии в качестве основной. Однако она не выдерживает никакой критики.
Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. В ведомстве заявили, что располагают надёжными сведениями о том, что накануне очередной годовщины взрывов на газопроводах США и Великобритания приняли решение о реализации дезинформационной кампании для прикрытия истинной цели диверсии и её организаторов.

По данным СВР, следственным органам Германии сфабрикованная версия навязана в качестве основной. Перед ними в ультимативной форме поставлена задача в ускоренном темпе завершить расследование терактов до конца года и списать всё на «ненавидящих Россию украинских экстремистов» и вывести из-под удара причастных к взрывам англосаксов.

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Китай выразил готовность отправить Украине гумпомощь
Ван И: Китай готов отправить Украине гумпомощь в соответствии с её нуждами
26 сентября 2024, 12:31

Фото: iStock/Fotonen

Китай готов предоставить Украине новую партию гуманитарной помощи в соответствии с её нуждами. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с украинским коллегой Андреем Сибигой на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
По словам китайского министра, Пекин уделяет особое внимание предоставлению гуманитарной помощи Киеву. На сегодняшний день было отправлено уже четыре партии. Китай готов к дополнительным поставкам помощи в соответствии с потребностями Украины.

Также Ван И выразил надежду на то, что Киев продолжит обеспечивать безопасность граждан Китая и китайских учреждений, которые находятся в стране.

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#китай
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#гуманитарная помощь
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#мид
#оон
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В Раде заявили, что визит Зеленского в США обречён на провал
Депутат Рады Гончаренко*: визит Зеленского в США обречён на провал
26 сентября 2024, 12:07

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США рискует стать провальным из-за скандала вокруг фактического вмешательства главы государства в американскую избирательную кампанию. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своём Telegram-канале.
Ранее спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон потребовал от Зеленского снять с поста украинского посла в Вашингтоне за организацию его поездки на оружейный завод в Пенсильвании, назвав этот визит прямым вмешательством в проведение выборов президента США.

Гончаренко* назвал ситуацию плохой и критической, поскольку власти вновь попали в избирательную компанию, чего делать абсолютно нельзя. Если не состоятся встречи Зеленского с кандидатом в президенты Дональдом Трампом, кандидатом в вице-президенты Джей-Ди Венсом и спикером Конгресса Джонсоном, то поездку лидера в США можно считать проваленной.

Также депутат указал на важность двухпартийной поддержки США. Если её не удастся добиться, то Украина потерпит поражение в конфликте с Россией.

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*внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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#верховная рада
#сша
#завод
#поездки
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Дональд Трамп заявил, что Украины больше нет
26 сентября 2024, 11:52

Фото: iStock/Alones Creative

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Украины больше нет. Такое утверждение было сделано им в ходе выступления на предвыборном мероприятии в Северной Каролине.
По мнению политика, Киеву следовало пойти на небольшие уступки ещё до начала боевых действий. Это было бы, даже в случае плохой сделки, гораздо лучше чем то, что имеется сейчас. Как минимум это позволило бы сохранить жизни людей и избежать разрушения городов.

Трамп подчеркнул, что восстановление городов Украины займёт сотни лет, а средств на это стране не хватит даже при условии, если на помощь пойдёт весь мир.

Также он отметил, что после почти трёх лет конфликта Украины больше нет.

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#сша
#дональд трамп
#политика
#владимир зеленский
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«Самое строгое предупреждение»: Как британские СМИ отреагировали на слова Путина
СМИ Британии и США полярно отреагировали на слова Путина о ядерной доктрине
26 сентября 2024, 11:41

Фото: сайт Кремля

Британские СМИ назвали слова президента России Владимира Путина об изменениях в ядерной доктрине «самым сильным предостережением». Такую оценку заявлению Путина дала британская The Guardian 26 сентября.
«Владимир Путин предупреждает Запад, что рассмотрит возможность применения ядерного оружия», — с таким заголовком вышла новость в британских СМИ о заседании Совбеза РФ по ядерному сдерживанию.

Журналисты The Guardian отметили, что пока Зеленский просит у Запада разрешение бить ракетами вглубь России, Путин усиливает ядерную риторику.
«Эти комментарии стали самым строгим предупреждением России Западу о недопустимости нанесения Украиной глубоких ударов по российской территории с использованием западных ракет большой дальности», — пишет The Guardian.

А вот американская The Washington Post назвала слова Путина новой угрозой Западу. И если британцы вывели материал о Путине на главную страницу сайта, то США упомянули исключительно в разделах.
«Ядерная доктрина России будет включать в себя атаки на неядерные государства», — озаглавили новость The Washington Post.

Американские журналисты сделали упор на то, что Украина — не ядерная держава и не сможет справиться без военной поддержки США.
«Заявление последовало за шквалом угроз, связанных с ядерной тематикой, со стороны российских официальных лиц в ответ на просьбы Украины к США и другим союзникам снять ограничения на оружие», — написали The Washington Post.

Пока американские СМИ заявляют, что «ядерные угрозы — это обыденность для Кремля», британцы говорят о давлении западных стран на Россию, что вынудило Путина занять более жесткую позицию.

Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину России в ходе заседания Совбеза РФ. Президент подчеркнул, что нападение на Россию со стороны другого государства при участии любой ядерной державы будет рассматриваться как совместное.

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#рф
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МИД запросил у Узбекистана разъяснения по поводу избиения русскоязычного ребёнка
26 сентября 2024, 11:22

Фото: пресс-служба МИД РФ

Министерство иностранных дел РФ запросило у Узбекистана разъяснения по поводу инцидента в школе Ташкента. Поводом стало распространившееся в интернете видео с фактами жестокого обращения с русскоязычным учеником.
Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ей слова приводит официальный сайт внешнеполитического ведомства. Ранее в сети появилось видео, на кадрах которого запечатлён конфликт учительницы и ученика в одной из школ Ташкента после того, как школьник попросил объяснить материал на русском языке.

Российский дипломат выразила крайнюю обеспокоенность содержанием видеозаписи и выразила слова сочувствия ученику. Она отметила, что в отношениях между дружественными странами не должно быть места подобной неприязни по языковому признаку. По словам Захаровой, российская сторона попросила Узбекистан дать правовую оценку случившемуся и наказать виновную в жестоком обращении с ребёнком.

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#узбекистан
#мид рф
#дипломат
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Кобахидзе призвал Абхазию и Южную Осетию жить в едином грузинском государстве
26 сентября 2024, 11:04

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обратился к населению Абхазии и Южной Осетии в призывом жить в едином грузинском государстве. Об этом он заявил в ходе своего выступления в рамках 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Он подчеркнул, что все усилия грузинских властей нацелены на помощь народу, чтобы в итоге граждане могли вместе жить в «счастливой, единой и развитой Грузии».

Кобахидзе добавил, что перед Грузией стоит задача восстановить все разрушенные в стране мосты, а жители Абхазии и Южной Осетии, по его словам, будут приветствоваться в стране «с открытым сердцем».

Ранее Кобахидзе неожиданно исключили из списка приглашённых на приём к главе США Джо Байдену из-за риторики властей Грузии.

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#абхазия
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#сша
#оон
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Zeit: Ряд стран подадут в суд на «Талибан»* из-за дискриминации женщин
26 сентября 2024, 10:40

Фото: istockphoto/Andrii Koval

Германия, Австралия, Канада и Нидерланды могут подать иски против правящего в Афганистане движения «Талибан»*. Это произойдёт в том случае, если правительство талибов* не предпримет никаких шагов по искоренению дискриминации в отношении женщин в стране.
Об этом сообщает немецкая газета Zeit. В публикации указано, что ФРГ и несколько других государств потребовали от «Талибана»* выполнения положений конвенции Организации Объединённых Наций о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

Глава МИД Германии Анналена Бербок намерена провести консультации на эту тему со своими коллегами из Австралии, Канады и Нидерландов. В качестве крайней меры может быть задействован Международный суд ООН в Гааге.

В материале отмечается, что, несмотря на свои прежние обещания не ущемлять женщин в правах, талибы* не предприняли никаких действий для обеспечения женщин образованием. А в конце прошлого года и вовсе запретили женщинам учиться в университетах.

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* Движение признано террористическим и запрещено в РФ
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#оон
#афганистан
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Перевалов стал замгубернатора Тюменской области вместо арестованного Вахрина
Павел Перевалов стал новым заместителем губернатора Тюменской области
26 сентября 2024, 10:38

Фото: istockphoto/SergeyVButorin

Павел Перевалов назначен новым заместителем губернатора Тюменской области. На этой должности он заменит Вячеслава Вахрина, арестованного в июне нынешнего года по обвинению во взяточничестве.
Соответствующее распоряжение подписал 26 сентября глава региона Александр Моор, передаёт информационный центр Тюменской области. На новой должности перевалов будет курировать сферы жилищно-коммунального хозяйства и информатизации. Ранее он занимал пост руководителя Главного управления строительства региона.

Арестованный бывший замгубернатора Вячеслав Вахрин занимал свою должность с 2012 года. В региональной администрации он занимался деятельностью департаментов ЖКХ и ценовой политики, а также курировал работу Государственной жилищной инспекции региона. Вместе с ним был арестован директор местной компании-застройщика Алексей Гоцык, обвиняемый в даче взятки.

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