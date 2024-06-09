Зеленский анонсировал поставки дополнительных средств ПВО Украине

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Украинский лидер Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале о том, что удалось достичь договоренности по поставкам Украине новых систем ПВО.
Тип и количество поставляемых систем противовоздушной обороны Зеленский не уточнил, как и страны, с которыми достигнуто соглашение. Примечательно, что часть систем ПВО ожидают в ближайшее время, часть появится к осени текущего года.
Ранее обозреватель Луис Мария Ансон написал, что Украине нужны мирные переговоры, а не очередные поставки оружия. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее обозреватель Луис Мария Ансон написал, что Украине нужны мирные переговоры, а не очередные поставки оружия. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова