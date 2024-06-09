Профессор Массачусетского технологического института, бывший советник Пентагона Теодор Постол прокомментировал действия украинского лидера Владимира Зеленского в рамках конфликта с Россией. Об этом Постол сообщил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Постол отметил, что решение Зеленского жертвовать украинцами говорит о проигрыше Киева. По мнению эксперта, Зеленский губит граждан Украины с фантастической скоростью, чтобы у группы западных невежд создалось впечатление, словно что-либо из происходящего в настоящее время может спасти страну.
Постол заключил, что проигрыш Киева в данном конфликте очевиден. Он заключил, что при этом ситуация с украинской демографией напоминает черную дыру.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Постол заключил, что проигрыш Киева в данном конфликте очевиден. Он заключил, что при этом ситуация с украинской демографией напоминает черную дыру.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова