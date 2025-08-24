Трамп заявил, что США уважают борьбу Украины и поздравил ее с Днем независимости
Владимир Зеленский на своей странице в соцсетях опубликовал поздравительное письмо от американского лидера Дональда Трампа по случаю Дня независимости страны.
Трамп от имени американского народа поздравил Зеленского и «мужественный народ Украины» с 34-й годовщиной независимости, отметив «несокрушимый дух» нации и её вдохновляющее мужество. Он заявил, что США уважают усилия Киева и верят в будущее Украины как самостоятельного государства.
В послании также подчеркнута поддержка американской стороны переговоров, нацеленных на достижение прочного и длительного мира, прекращение кровопролития и защиту суверенитета и достоинства Украины.
Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал независимость республики краеугольным камнем безопасности Европы и залогом свободы в мире. Он поблагодарил союзников за помощь и подчеркнул, что это единство критически важно для утверждения истины и справедливости.
