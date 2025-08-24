Сырский назвал Россию исконным врагом в речи ко Дню независимости Украины

24 августа 2025, 12:36

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в заявлении, опубликованном к 34-й годовщине независимости страны, обозначил ключевые принципы армии Украины и охарактеризовал Россию как «исконного врага». Об этом пишет «Газета.ru».