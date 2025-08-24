Сырский назвал Россию исконным врагом в речи ко Дню независимости Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в заявлении, опубликованном к 34-й годовщине независимости страны, обозначил ключевые принципы армии Украины и охарактеризовал Россию как «исконного врага». Об этом пишет «Газета.ru».
В своём личном блоге Сырский подчеркнул, что борьба будет продолжена до полного сохранения суверенитета Украины.
Между тем, по данным телеканала Царьград, если бы Владимир Зеленский несколько лет назад не поддался призывам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона продолжать боевые действия, Киев мог бы спасти множество жизней в рядах ВСУ.
Также, как заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, власти Киева продолжают запугивать жителей правобережья региона угрозой возвращения России.
