Лавров высказался о попытке Зеленского сместить фокус с проблемы русского языка на Украине

24 августа 2025, 14:02

Лавров: Зеленскому не удастся сместить фокус с проблемы русского языка на Украине

Владимир Зеленский

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский не сможет сместить фокус с вопросов, связанных с русским языком и канонической Украинской православной церковью (УПЦ). Интервью министра опубликовал в своём Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.