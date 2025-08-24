Лавров высказался о попытке Зеленского сместить фокус с проблемы русского языка на Украине
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский не сможет сместить фокус с вопросов, связанных с русским языком и канонической Украинской православной церковью (УПЦ). Интервью министра опубликовал в своём Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Лавров подчеркнул, что Россия не настаивает на придании русскому языку статуса государственного в Украине, вопреки заявлениям Зеленского.
Основное требование Москвы заключается в отмене Киевом законов, которые, запретили русский язык и УПЦ, грубо нарушив тем самым устав ООН.
Глава внешнеполитического ведомства выразил уверенность, что попытки главы киевского режима отвлечь внимание от этих проблем не увенчаются успехом.
