Президент Украины Владимир Зеленский нахамил в адрес ООН в день этой организации. Это произошло после визита генсекретаря объединения Антониу Гутерреша на саммит БРИКС в Казань.
Ранее Гутерреш прилетел в Казань, чтобы принять участие в саммите БРИКС. Украинские СМИ активно обсуждали публикуемые кадры, на которых главу ООН встречали в аэропорту Казани с русским караваем и татарским чак-чаком.
В день Объединённых наций, который отмечается 24 октября, важно, что мир не забывает о целях и принципах устава ООН и целях создания организации. Однако некоторые функционеры «отдают предпочтение искушениям в Казани», а не содержанию устава ООН, подчеркнул Зеленский, имея в виду Гутерреша.
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Анастасия Чинкова