Зеленский нахамил в адрес ООН после визита Гутерреша в Казань

Председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму, политолог-международник Энес Караханов высказал мнение о том, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриша прибыл на саммит БРИКС в Казани для того, чтобы изложить позицию ООН по химоружию.