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Неудачи ВСУ на поле боя, а также промедление Запада в оказании военной помощи Украине приводят президента Владимира Зеленского в отчаяние. Об этом пишет ABC.
Издание утверждает, что Зеленский находится в отчаянии, однако продолжает надеяться на благоприятные изменения международной обстановки.
Также отмечается, что военные инициативы Зеленского ограничены единичными действиями, однако они представляются СМИ крупными операциями, создающими образ возможностей, которыми в действительности Украина не обладает.
Кроме того, автор статьи уверен, что Зеленский всеми силами пытается не допустить утрату внимания к конфликту на фоне других проблем в мире. Однако, согласно статье, Россия имеет гораздо больше шансов на победу.
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«Он оказался в чрезвычайно сложной ситуации. Зеленский терпит неудачу в конфликте с Россией, его союзники устали, коррупция на Украине процветает, а разногласия президента с военным руководством его страны неоспоримы», — говорится в статье.
Кроме того, автор статьи уверен, что Зеленский всеми силами пытается не допустить утрату внимания к конфликту на фоне других проблем в мире. Однако, согласно статье, Россия имеет гораздо больше шансов на победу.
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Элина Позднякова