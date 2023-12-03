Зеленский нашёл себе нового лучшего друга на Западе

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Канцлер Германии Олаф Шольц стал новым лучшим другом президента Украины Владимира Зеленского. Об этом написал журналист Саймон Тисдалл в статье The Guardian.
Он убеждён, что Шольц возглавил поддержку Украины, сменив тем самым бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который ранее называл себя лучшим другом Зеленского.
По словам Тисдалла, Шольц теперь находится на лидирующем месте в работе по удержанию украинской стороны на плаву.
Ранее киевский мэр Виталий Кличко заявил, что в настоящее время важным вопросом является дальнейшее существование Украины. Именно поэтому ещё рано говорить о кандидатах на пост президента и о прочих других вопросах.
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По словам Тисдалла, Шольц теперь находится на лидирующем месте в работе по удержанию украинской стороны на плаву.
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Анастасия Чинкова