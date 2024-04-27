Во Львовской области звучат взрывы, объявлена воздушная тревога

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Во Львовской области прогремели взрывы, передает агентство РБК-Украина.
Другие детали не приводятся. Также по всей территории страны объявлен сигнал воздушной тревоги.
Ранее взрывы были зафиксированы в Днепре (бывший Днепропетровск) в юго-восточной части страны. Подробности не сообщались.
19 апреля российские войска нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре города Южный к востоку от Одессы, повредив два терминала. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, целью российского военного удара был заводской комплекс в районе порта Южный.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее взрывы были зафиксированы в Днепре (бывший Днепропетровск) в юго-восточной части страны. Подробности не сообщались.
19 апреля российские войска нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре города Южный к востоку от Одессы, повредив два терминала. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, целью российского военного удара был заводской комплекс в районе порта Южный.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Александр Климов