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Во Львовской области звучат взрывы, объявлена воздушная тревога

27 апреля 2024, 06:06
Фото: iStock/maki_shmaki

Фото: iStock/maki_shmaki

Во Львовской области прогремели взрывы, передает агентство РБК-Украина.
Другие детали не приводятся. Также по всей территории страны объявлен сигнал воздушной тревоги.

Ранее взрывы были зафиксированы в Днепре (бывший Днепропетровск) в юго-восточной части страны. Подробности не сообщались.



19 апреля российские войска нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре города Южный к востоку от Одессы, повредив два терминала. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, целью российского военного удара был заводской комплекс в районе порта Южный.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#львов
#украина
#воздушная тревога
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#владимир путин
Российский военный сбил украинский дрон с помощью мешка картошки
27 апреля 2024, 05:41

Фото: iStock/nitrub

Российский военный сбил украинский беспилотник-камикадзе мешком с картошкой, передает «Российская Газета».
На кадрах беспилотник летит на небольшой высоте. В какой-то момент он попадает в поле зрения солдата. Не растерявшись, боец бросил в дрон мешок с картошкой. После этого дрон взорвался. Одежда солдата загорелась, но он потушил ее, убегая.

По данным СМИ, умелый солдат был родом из Узбекистана.

Ранее боец с позывным Ванек из Александрийской гвардейской бригады заявил, что поймал гигантский украинский беспилотник «Баба Яга» с помощью веревки. По его словам, он и его сослуживцы поймали беспилотник, а затем сбили его.

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#солдаты
#военные
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В украинском Днепре гремят взрывы
В городе Днепр в юго-восточной части Украины прогремели взрывы
27 апреля 2024, 05:25

Фото: iStock/AndrisBarbans

В городе Днепр (бывший Днепропетровск) на юго-востоке Украины произошли взрывы, передает Telegram-канал «Зеркало недели».
«Днепр, местные паблики снова сообщают о взрывах!» – говорится в сообщении украинского издания.

19 апреля российские войска нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре города Южный к востоку от Одессы, повредив два терминала. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, целью российского военного удара был заводской комплекс в районе порта Южный.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#украина
#взрыв
#ракетный удар
#сво
#владимир путин
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На Украине высказались об идее мобилизовать женщин
Военнослужащая ВСУ Белозерская: мобилизовывать женщин нет смысла
27 апреля 2024, 02:37

Фото: iStock/Volodymyr Zakharov

Военнослужащая ВСУ Елена Белозерская рассказала о женской мобилизации, соощается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».
По ее словам, нет смысла мобилизовывать женщин. Мужчины-инвалиды могут стать отцами, но женщины-инвалиды не могут стать матерями, отметила она.

Белозерская считает, что если начать мобилизацию женщин, то бездетные гражданки Украины «мгновенно забеременеют» и получат отсрочку на 18 лет.

«Останутся те женщины, которые уже не родят детей по возрасту, или те, чьи дети уже совершеннолетние. Ну и толку от них в физическом плане и так далее?» – заявила она.

Военнослужащая ВСУ подчеркнула, что женщины должны приниматься в ряды вооруженных сил только на добровольной основе.

2 апреля президент Украины подписал закон о снижении минимального возраста для мобилизации до 25 лет. Ранее этот возраст составлял 27 лет.

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#всу
#беременность
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На Украине заявили о нехватке у ВСУ вооружений и солдат
В Раде заявили о нехватке у ВСУ вооружений и солдат для удержания позиций
27 апреля 2024, 01:40

Фото: iStock/olegda88

Вооруженные силы Украины не могут удержать свои позиции из-за нехватки вооружения и личного состава, заявил в интервью изданию «Радио НВ» депутат Верховной Рады Роман Костенко.
«Наряду с отсутствием оружия большую роль играет отсутствие устойчивости нашей обороны из-за того, что не хватает личного состава», – отметил он.

По словам Костенко, даже оборонные структуры без кадрового усиления не могут помочь ВСУ в обороне.

Ранее в США отказались отвечать на вопрос о возможности победы Украины в конфликте с Россией.

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В Харькове прозвучали взрывы

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#сво
#сша
#украина
#россия
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В Харькове прозвучали взрывы
Мэр Харькова Терехов сообщил о прогремевших в городе взрывах
27 апреля 2024, 01:02

Фото: iStock/trikolor

В Харькове на востоке Украины прогремели сильные взрывы, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Игорь Терехов.
«Харьков под ударом! (...) Уже несколько взрывов», – написал глава города.

Ранее о взрывах сообщили в Киеве.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#удар
#ракетный удар
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Под Киевом гремят взрывы
РВ: ВМФ России наносят удары по Украине
26 апреля 2024, 23:57

Фото: iStock/maki_shmaki

​ВМФ России наносит удары по украинским регионам, объявлена воздушная тревога, передает ​Telegram-канал «Операция ​Z: ​Военкоры Русской Весны».
«Текущая ситуация. Странные ракеты странным образом меняют направление», цитируют авторы украинские источники.

Также сообщается, что в связи с угрозой запуска гиперзвукового «Кинжала» в небо поднят МиГ-31К.

Удары фиксируются на юго-западе Украины, в Ивано-Франковской и Винницкой областях. В регионах объявлена ракетная угроза, аналогичный сигнал звучит в Хмельницкой, Львовской и Тернопольской областях.

Уточняется, что Минобороны РФ на текущий момент информацию не подтвердило.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удары по двум детсадам Запорожской области.

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#всу
#сво
#ракетный удар
#воздушная тревога
#украина
#киев
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ВСУ нанесли удары по двум детским садам в Запорожской области
Рогов: ВСУ пытались атаковать детские сады Запорожской области
26 апреля 2024, 23:18

Фото: iStock/azerberber

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались нанести удары дронами-камикадзе по двум детским садам в поселке Приазовское Запорожской области, атака была предотвращена силами РЭБ, заявил РИА Новости глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Украинские боевики пытались ударить дронами-камикадзе по двум детсадам в
поселке Приазовское... Силами РЭБ атака сорвана. Дроны нейтрализованы за пределами садика», – сообщил Рогов.

По его словам, взрыв произошел в нескольких десятках метров от детских садов.

Ранее «Радио 1» сообщило, что Украина нанесла удары по Токмаку при помощи иностранного оружия.

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#запорожская область
#украина
#всу
#ракетный удар
#детский сад
#оружие
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ВС России ударили по главному логистическому узлу ВСУ КАБ-ами
26 апреля 2024, 22:22

Фото: istockphoto / Anna_Anikina

ВС России за Часов Яром ударили крылатыми авиабомбами по важнейшему логистическому узлу ВСУ.
За Часовым Яром был расположен перевалочный военный объект украинских военных.

«Серия взрывов зафиксирована сегодня в городе ДНР Константиновке, который сейчас контролируют киевские террористы. Местные ресурсы сообщают о трех прилетах. С мест поднимаются густые столбы дыма. Уточняется, что удары наносились управляемыми авиационными бомбами по объектам врага», — поделились в Аргументы Недели.

Стоит отметить, что ранее ВСУ начали увозить от линии фронта переданные США танки Abrams из-за их уязвимости перед российскими дронами.

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#днр
#вс рф
#сво
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Опубликован проект так и не подписанного мирного договора России и Украины
26 апреля 2024, 22:06

Фото: iStock/ilkercelik

Раскрыто содержание так и не подписанного мирного договора России и Украины.
Об этом заявил Die Welt со ссылкой на документ по итогам переговоров и украинские источники. В апреле 2022 года Москва и Киев составили проект мирного договора, но Украина отказалась от его подписания.

У издания оказалась версия соглашения между странами от 15 апреля 2022 года. Там присутствует ряд изменений в сравнении с переговорами в Стамбуле. Украина исключила пункт о пересмотре статуса Крыма и Севастополя по истечении 15 лет с момента заключения.

Отмечается, что президенты России Владимир Путин и Украины Владимир Зеленский должны были решить другие разногласия в личной беседе. Украина отказалась от подписания договора в связи с пунктом об обязательстве сделать русский язык вторым в стране.

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#россия
#украина
#спецоперация
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