В украинском Днепре гремят взрывы

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В городе Днепр (бывший Днепропетровск) на юго-востоке Украины произошли взрывы, передает Telegram-канал «Зеркало недели».
«Днепр, местные паблики снова сообщают о взрывах!» – говорится в сообщении украинского издания.
19 апреля российские войска нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре города Южный к востоку от Одессы, повредив два терминала. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, целью российского военного удара был заводской комплекс в районе порта Южный.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Александр Климов