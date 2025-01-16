Зеленский заявил о шансе завершить конфликт на Украине в 2025 году

Владимир Зеленский заявил, что шанс завершить конфликт на Украине в 2025 году есть, однако для этого Киеву необходимо договориться с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет Telegram-канал «РБК-Украина».
Украинский политик подчеркнул, что Киеву необходимо договориться с Трампом о наличии конкретных гарантий для безопасности. Также американский президент должен «принудить» российского лидера Владимира Путина к дипломатии и завершению конфликта.
При этом Зеленский добавил, что уверен в способности Трампа предложить Украине реальные гарантии безопасности.
Вместе с тем, глава Украины указал на «месседжи» Трампа о желании завершения конфликта на Украине, которые тот посылает как публично, так и непублично.
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При этом Зеленский добавил, что уверен в способности Трампа предложить Украине реальные гарантии безопасности.
Вместе с тем, глава Украины указал на «месседжи» Трампа о желании завершения конфликта на Украине, которые тот посылает как публично, так и непублично.
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Анастасия Чинкова