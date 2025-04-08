Увеличенные до 104% пошлины США на товары КНР заработают с 9 апреля

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Увеличенные до 104% пошлины Вашингтона на китайские товары заработают уже с 9 апреля, заявила представитель американской администрации Каролин Левитт.
«Они заработают в 12.01 ночью, то есть вступят в силу завтра», — сказала она прессе.Президент США Дональд Трамп подписал указ ввести «взаимные» пошлины на иностранную продукцию. Для Евросоюза они составят 20%, а в остальных случаях ставка будет определяться с учетом торгового дефицита США с тем или иным государством. Минимальная базовая ставка составит 10%.
Накануне Трамп заявил, что сделка с Китаем пройдет после устранения дефицита торгового баланса. Ранее стало известно, как на европейской экономике скажутся пошлины Трампа.
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Никита Кротов