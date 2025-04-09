Армия России начала наступление на Сумскую и Харьковскую области

Александр Сырский
Армия России начала наступление на на Сумскую и Харьковскую области. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский, его слова приводят украинские СМИ.
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Россия готовит крупное наступление на эти области.
Главком ВСУ также добавил, что российские силы вдвое увеличили количество наступательных действий на всех основных направлениях.
Минобороны РФ данную информацию не подтверждало.
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«Я могу сказать, что президент абсолютно прав, и это наступление фактически уже началось», — отметил Сырский.
Главком ВСУ также добавил, что российские силы вдвое увеличили количество наступательных действий на всех основных направлениях.
Минобороны РФ данную информацию не подтверждало.
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Элина Позднякова