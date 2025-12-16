В Совфеде Зеленского назвали «пустобрёхом» после его слов о переговорах
Сенатор Джабаров выступил с заявлением по поводу переговоров США и России
Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Владимир Джабаров прокомментировал заявление Владимира Зеленского о планах США провести переговоры с Россией.
В беседе с «Газетой.Ru» Джабаров заявил, что Украина не должна указывать США, как вести переговоры по урегулированию конфликта.
«Самое главное, что они от имени Трампа уже говорят, что Трамп будет беседовать с Россией. Вот вы побеседовали с американцами, ваше дело. Не надо говорить, что будет делать дальше Трамп. Поэтому я думаю, что к заявлению Зеленского надо относиться соответственно. Простите, пустобрёх», — подчеркнул сенатор.Джабаров назвал обсуждаемые Вашингтоном и Киевом договоренности по гарантиям безопасности и возможной отправке «многонациональных сил» Европы «политической аферой стран Западной Европы». По его словам, это попытка сорвать мирный процесс и выторговать лучшие условия.