В Совфеде Зеленского назвали «пустобрёхом» после его слов о переговорах

16 декабря 2025, 12:50

Сенатор Джабаров выступил с заявлением по поводу переговоров США и России

Фото: Istock/3dmitry

Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Владимир Джабаров прокомментировал заявление Владимира Зеленского о планах США провести переговоры с Россией.





В беседе с «Газетой.Ru» Джабаров заявил, что Украина не должна указывать США, как вести переговоры по урегулированию конфликта.

«Самое главное, что они от имени Трампа уже говорят, что Трамп будет беседовать с Россией. Вот вы побеседовали с американцами, ваше дело. Не надо говорить, что будет делать дальше Трамп. Поэтому я думаю, что к заявлению Зеленского надо относиться соответственно. Простите, пустобрёх», — подчеркнул сенатор.