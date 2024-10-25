Владимир Зеленский выразил недовольство генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем из-за его участия в саммите БРИКС в Казани.
В своем видеообращении в Telegram президент Украины раскритиковал визит Гутерриша, отметив, что в Международный день ООН важно помнить о принципах организации, но некоторые её представители, по его словам, предпочли «искушения в Казани» вместо выполнения своих обязанностей.
Ранее украинские власти также высказывали недовольство тем, что Гутерриш посетил саммит БРИКС, но не принял участия в конференции по Украине в Швейцарии в июне 2024 года. Украинский МИД назвал это «подрывом репутации» ООН. В ответ на заявления Киева, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что приезд Гутерриша в Казань вызвал «истерику» у украинских властей.
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«Сегодня ООН должна сосредоточиться на своих целях, но некоторые её функционеры выбирают быть на других мероприятиях, игнорируя устав организации», — заявил Зеленский.
Ранее украинские власти также высказывали недовольство тем, что Гутерриш посетил саммит БРИКС, но не принял участия в конференции по Украине в Швейцарии в июне 2024 года. Украинский МИД назвал это «подрывом репутации» ООН. В ответ на заявления Киева, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что приезд Гутерриша в Казань вызвал «истерику» у украинских властей.
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Елена Перлова