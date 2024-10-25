Гутерреш встретился с Путиным в закрытом формате несмотря на критику Киева

Фото: Сайт Кремля
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провел встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани.
Встреча прошла в закрытом для СМИ формате, сообщает пресс-служба Кремля.
На кадрах, опубликованных в Telegram-канале Кремля, видно, как Путин и Гутерреш жмут руки и позируют перед камерами. Темы обсуждения не разглашаются, однако сам факт встречи вызвал критику со стороны Киева.
Украинский президент Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что Генсек ООН присутствует на саммите БРИКС в Казани, отметив, что Международный день ООН должен отмечаться по всему миру, а не в рамках мероприятий БРИКС. Несмотря на это, Гутерреш продолжил участие в мероприятии и провел встречи с мировыми лидерами.
Ранее сообщалось, что Россия продолжает выступать за реформирование ООН, что стало одной из ключевых тем встречи президента Владимира Путина с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. По мнению политолога Алексея Борисова, для начала этого процесса сложились необходимые условия, особенно на фоне растущего влияния стран Глобального Юга и изменяющейся мировой геополитической ситуации.
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На кадрах, опубликованных в Telegram-канале Кремля, видно, как Путин и Гутерреш жмут руки и позируют перед камерами. Темы обсуждения не разглашаются, однако сам факт встречи вызвал критику со стороны Киева.
Украинский президент Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что Генсек ООН присутствует на саммите БРИКС в Казани, отметив, что Международный день ООН должен отмечаться по всему миру, а не в рамках мероприятий БРИКС. Несмотря на это, Гутерреш продолжил участие в мероприятии и провел встречи с мировыми лидерами.
Ранее сообщалось, что Россия продолжает выступать за реформирование ООН, что стало одной из ключевых тем встречи президента Владимира Путина с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. По мнению политолога Алексея Борисова, для начала этого процесса сложились необходимые условия, особенно на фоне растущего влияния стран Глобального Юга и изменяющейся мировой геополитической ситуации.
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Елена Перлова