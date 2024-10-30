Владимир Зеленский
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что при Владимире Зеленском мирного урегулирования украинского конфликта ожидать не следует. Об этом Джонсон сообщил на YouTube-канале Judging Freedom.
По его словам, в том случае, если к власти в США придет республиканский политик Дональд Трамп, то украинскому лидеру будут искать замену. Это необходимо для начала мирных переговоров, отметил экс-аналитик ЦРУ.
Он добавил, что предпринять попытку смещения Зеленского могут как американская, так и украинская стороны. Джонсон заключил, что Соединенные Штаты поддерживают конфликт на Украине исключительно из-за экономической выгоды, а не из-за убеждений в справедливости.
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