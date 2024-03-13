В Киеве рассказали, почему ВС РФ «охотятся» на ЗРК Patriot

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ВС РФ активно уничтожают украинские ПВО для того, чтобы начать полноценное наступление. Об этом заявил украинский политолог Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу «Да это так».
Он пояснил, что такими действиями армия России убирает все препятствия, чтобы обеспечить бесперебойную работу авиации.
Карасев отметил, что ВС РФ уничтожают ЗРК Pаtriot, так как именно этот вид вооружения способен доставать до российских самолетов, которые сбрасывают бомбы на позиции ВСУ.
Прежде сообщалось, что российские военные поразили ЗРК Patriot в Харьковской области. Неделей ранее ВС РФ также уничтожили американскую установку в ДНР.
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Карасев отметил, что ВС РФ уничтожают ЗРК Pаtriot, так как именно этот вид вооружения способен доставать до российских самолетов, которые сбрасывают бомбы на позиции ВСУ.
«Это попытка убрать ПВО с линии фронта, чтобы авиация могла работать», — пояснил Карасев.
Прежде сообщалось, что российские военные поразили ЗРК Patriot в Харьковской области. Неделей ранее ВС РФ также уничтожили американскую установку в ДНР.
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Анастасия Хохлова