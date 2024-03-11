Зеленский анонсировал строительство трёх оборонительных линий на Украине

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На Украине приступили к строительству трёх линий фортификационных сооружений общей протяжённостью две тысячи километров. Об этом в своём Telegram-канале написал президент страны Владимир Зеленский.
Он отметил, что это крайне важное и масштабное сооружений. Защита будет сооружена в три полосы и составит две тысячи километров в длину.
Ранее, 4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти государства выделили более 525 миллионов долларов на строительство фортификационных сооружений.
Вместе с тем, депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар заявила, что выделенных на строительство денег катастрофически не хватает.
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Ранее, 4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти государства выделили более 525 миллионов долларов на строительство фортификационных сооружений.
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Анастасия Чинкова