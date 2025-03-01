Зеленский обматерил вице-президента США Венса в ходе встречи с Трампом

Владимир Зеленский: (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Владимир Зеленский обматерил вице-президента США Джей Ди Вэнса в ходе своей встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом пишет telegram-канал «Военкоры русской весны».
В публикации обратили внимание на реакцию Зеленского после слов Вэнса о ситуации на Украине. Последний указал на проблемы с пополнением личного состава в рядах ВСУ. К тому же было сказано о проигранных сражениях украинской армии.
В ответ на это Зеленский спросил, был ли Вэнс на Украине. Тот ответил, что знает о ситуации благодаря различным историям. После этого глава киевского режима закатил глаза и выругался русским матом.
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В ответ на это Зеленский спросил, был ли Вэнс на Украине. Тот ответил, что знает о ситуации благодаря различным историям. После этого глава киевского режима закатил глаза и выругался русским матом.
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Иван Мусатов