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Зеленский обматерил вице-президента США Венса в ходе встречи с Трампом

Владимир Зеленский: (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Владимир Зеленский: (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Владимир Зеленский обматерил вице-президента США Джей Ди Вэнса в ходе своей встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом пишет telegram-канал «Военкоры русской весны».
В публикации обратили внимание на реакцию Зеленского после слов Вэнса о ситуации на Украине. Последний указал на проблемы с пополнением личного состава в рядах ВСУ. К тому же было сказано о проигранных сражениях украинской армии.

В ответ на это Зеленский спросил, был ли Вэнс на Украине. Тот ответил, что знает о ситуации благодаря различным историям. После этого глава киевского режима закатил глаза и выругался русским матом.

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Белый дом опубликовал обращение к странам после встречи Трампа с Зеленским
01 марта 2025, 00:54

Фото: iStock/lucky-photographer

В Белом доме опубликовали заявление странам после скандальной встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Публикация выпущена на официальном сайте правительства Штатов.
«Трамп всегда будет отстаивать интересы американского народа и тех, кто уважает положение Соединенных Штатов в мире. И никогда не позволят, чтобы американский народ эксплуатировали», — говорится в документе.

Переговоры между Зеленским и Трампом завершились досрочно. По их итогам была отменена пресс-конференция после встречи. Мировые СМИ выпустили заголовки, в которых данный исход называют дипломатической катастрофой. В результате было отменено подписание договора об украинских редкоземельных металлах. К тому же Штаты прекратили финансирование восстановления энергоинфраструктуры Украины.

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Президент США Трамп: Путин прошел со мной через чертовски тяжелые времена
01 марта 2025, 00:39

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин прошел с ним через чертовски тяжелые времена. Об этом Трамп сказал журналистам в Белом доме.
«Путин прошел со мной через чертовски тяжелые времена», — заявил Трамп.

По словам Трампа, президент РФ столкнулся с серьезным давлением со стороны американских демократов, которые запустили расследование о якобы связях Путина с лидером США.

Соответствующее дело было заведено в 2017 году. Его вел спецпрокурор Роберт Мюллер. Спустя два года расследование прекратилось из-за отсутствия доказательств.

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Глава Пентагона Хегсет приказал остановить все кибероперации против России
Record: Глава Пентагона Хегсет прекратил все кибероперации против России
28 февраля 2025, 23:47

Фото: iStock/Austin Nooe

Министр обороны США Пит Хегсет приказал остановить все наступательные кибероперации против России. Об этом сообщает Record.
По информации издания, данное требование не касается Агентства национальной безопасности, которое продолжит работать в разведывательной деятельности. Соответствующий приказ Хегсета был немедленно передан командующему Киберкомандования генералу Тимоти Хо. Подобными действиями Штаты рассчитывают нормализовать отношения с РФ.

В публикации отметили, что киберкомандование уже анализирует итоги этого решения. Это позволит дать оценку потенциальным угрозам со стороны России, которые могут случиться из-за прекращения наступательных операций.

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#отношения
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#пентагон
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«Всё развалилось»: Сделки по редкоземельным минералам между США и Украиной не будет
Сделка по добыче редкоземельных минералов между США и Украиной сорвалась
28 февраля 2025, 22:50

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Запланированная между США и Украиной сделка, относящаяся к совместному освоению и разработке месторождений редкоземельных минералов на территории европейской страны, не состоялась. Хотя к её заключению всё было готово, вплоть до очиненных карандашей и бутылок воды в зале для совещаний.
Об этом сообщил телеканал Fox News. Удивляться отмене подписания соглашения, которое должно было стать одной из главных тем встречи лидеров двух стран, не приходится. Ведь после бурного разговора на повышенных тонах, по крайней мере, со стороны Трампа, была отменена даже их совместная с Зеленским пресс-конференция.

Сообщается, что американский президент объявил, что глава киевского режима проявил «неуважение» к Америке и фактически выгнал пана Зе из Белого дома. Внедорожник Зеленского с включённым мотором стоял у левого крыла рабочей резиденции главы США задолго до того, как его пассажир вышел оттуда. Ресурсы останутся в недрах Украины. Вопрос в том, где и в каком состоянии окажется в ближайшее время сама страна.

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Мировые СМИ назвали итоги встречи в Белом доме худшим сценарием для Киева
28 февраля 2025, 22:16

Фото: whitehouse.gov.png

Внимание СМИ всего мира приковано к скандалу между Трампом и Зеленским в Белом доме. Первые полосы пестрят заголовками со словами «гневная перепалка», «ссора», все единодушно говорят о том, что переговоры прошли «плохо».
Наиболее мягкая из всех озвученных и опубликованных формулировок об особенностях встречи двух президентов это «бурный обмен мнениями». Западные средства массовой информации цитируют слова Трампа о проявленном Зеленским неуважении к Штатам.

The Telegraph по этому поводу пишет, что произошедшее «выходит за пределы худшего сценария для Украины». Bild сообщил, что президента Украины «выгнали» из Белого дома. Сделка по редкоземельным металлам отменена, сообщает Fox News.

Сообщается, что внедорожник Зеленского с включённым мотором ожидал президента у левого крыла Белого дома задолго до того, как тот вышел. В ближайшее время глава киевского режима покинет США.

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