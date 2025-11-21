Зеленский обсудил с лидерами ЕС план Трампа по Украине

21 ноября 2025, 16:01

Зеленский с Мерцем, Макроном и Стармером обсудили план Трампа по Украине

Фото: istockphoto/rarrarorro

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и Владимиром Зеленским.