Зеленский обсудил с лидерами ЕС план Трампа по Украине
Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и Владимиром Зеленским.
На официальном сайте кабмина ФРГ говорится, что основной темой обсуждения стал мирный план лидера США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине.
В заявлении подчеркивается, что четыре политика одобрили усилия Соединенных Штатов. Представители стран выразили свою приверженность суверенитету Украины и готовность предоставить ей надежные гарантии безопасности.
Они также согласились на необходимость тесного сотрудничества друг с другом, а также с европейскими партнерами и Вашингтоном в этом вопросе. Кроме того, стороны подтвердили свои намерения продолжать защищать жизненно важные интересы как Европы, так и Киева в долгосрочной перспективе.
Важно отметить, что любое соглашение, касающееся европейских государств, Евросоюза или НАТО, должно получать одобрение от партнеров.
