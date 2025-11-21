Политолог считает, что мирный план США по Украине пока рано обсуждать всерьёз
Пока рано всерьёз обсуждать мирный план по урегулированию конфликта на Украине, представленный США накануне, 20 ноября. Так считает политолог Дмитрий Гавра.
Напомним, 20 ноября был опубликован американский план урегулирования конфликта на Украине, состоящий из двадцати восьми пунктов. Он включает в себя сокращение численности ВСУ, признание Крыма, ДНР и ЛНР российскими территориями и множество других неприятных для Украины условий.
«Официально мы пока не услышали ничего о содержании мирного соглашения, не видели его текста, поэтому обсуждать что-то всерьез еще рано. Можно сказать, что ситуация находится на этапе закулисных игр, политического и информационного давления на разные стороны конфликта», — заявил Гавра «Петербургскому дневнику».
Он подчеркнул, что Россия в любом случае готова к переговорам, которые смогут обеспечить безопасность страны и устойчивый мир, а не перемирие, которое даст Украине передышку и поможет накопить силы для продолжения конфликта.
В свою очередь социолог Евгений Копатько отметил в беседе с Общественной Службой Новостей, что новый план США является серьёзным политическим событием.
По словам эксперта, пока рано говорить о жизнеспособности этого плана, поскольку процесс находится ещё в самом начале. Однако общество с надеждой восприняло представленные инициативы.
«Появление плана из двадцати восьми пунктов является серьезным политическим событием. Наблюдалось определенное затишье. Казалось, что мы опять возвращаемся к войне, милитаризация продолжается. И вдруг на этом фоне возникает противоположная история, которую сейчас люди пытаются осмыслить», — заключил эксперт.