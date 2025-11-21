Политолог считает, что мирный план США по Украине пока рано обсуждать всерьёз

21 ноября 2025, 16:32

Политолог Гавра: пока рано обсуждать мирный план США по Украине

Фото: iStock/sb2010

Пока рано всерьёз обсуждать мирный план по урегулированию конфликта на Украине, представленный США накануне, 20 ноября. Так считает политолог Дмитрий Гавра.





Напомним, 20 ноября был опубликован американский план урегулирования конфликта на Украине, состоящий из двадцати восьми пунктов. Он включает в себя сокращение численности ВСУ, признание Крыма, ДНР и ЛНР российскими территориями и множество других неприятных для Украины условий.





«Официально мы пока не услышали ничего о содержании мирного соглашения, не видели его текста, поэтому обсуждать что-то всерьез еще рано. Можно сказать, что ситуация находится на этапе закулисных игр, политического и информационного давления на разные стороны конфликта», — заявил Гавра «Петербургскому дневнику».

«Появление плана из двадцати восьми пунктов является серьезным политическим событием. Наблюдалось определенное затишье. Казалось, что мы опять возвращаемся к войне, милитаризация продолжается. И вдруг на этом фоне возникает противоположная история, которую сейчас люди пытаются осмыслить», — заключил эксперт.