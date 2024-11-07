Зеленский обсудил с Трампом мир и сотрудничество после выборов

Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах и обсудил с ним перспективы дальнейшего сотрудничества.
В своем Telegram-канале Зеленский назвал победу Трампа «исторической и убедительной», а саму беседу с новым президентом — «чудесной».
Зеленский отметил, что они договорились о тесном диалоге и укреплении сотрудничества, подчеркнув важность «сильного и твердого лидерства США» для достижения мира.
Украинский президент выразил признательность Трампу за приверженность подходу «мир через силу». Такой подход, по мнению Зеленского, может приблизить справедливое разрешение конфликта в Украине.
Также победу Трампа приветствовал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В своем сообщении в Facebook он выразил уверенность в республиканце, к которому присоединились лидеры Украины, Франции, Израиля, а также генсек НАТО и глава Еврокомиссии.
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Зеленский отметил, что они договорились о тесном диалоге и укреплении сотрудничества, подчеркнув важность «сильного и твердого лидерства США» для достижения мира.
Украинский президент выразил признательность Трампу за приверженность подходу «мир через силу». Такой подход, по мнению Зеленского, может приблизить справедливое разрешение конфликта в Украине.
Также победу Трампа приветствовал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В своем сообщении в Facebook он выразил уверенность в республиканце, к которому присоединились лидеры Украины, Франции, Израиля, а также генсек НАТО и глава Еврокомиссии.
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Мария Моисеева