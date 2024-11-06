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Зеленский заявил о столкновении ВСУ с солдатами КНДР

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные уже вступили в бои с солдатами из Северной Кореи в зоне спецоперации.
В видеообращении от 5 ноября он отметил, что сражения с северокорейскими солдатами открывают новую страницу нестабильности в мире, однако не уточнил, где и когда произошли эти столкновения.

Зеленский призвал международное сообщество остановить «эскалацию» конфликта, предупредив о последствиях российско-северокорейского сотрудничества, и поблагодарил союзников за готовность принять конкретные меры в поддержку Украины.



Ранее украинский представитель Андрей Коваленко утверждал, что ВСУ впервые атаковали корейских солдат в Курской области, хотя Москва не подтверждала наличие бойцов из КНДР в своих силах.

Тем временем президент Финляндии Александр Стубб, предостерегая Украину, напомнил о «финском сценарии» нейтрального пути, примененном Финляндией после Второй мировой войны, но посчитал его неприемлемым для Украины.

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Экипажи Су-25 уничтожили в курском приграничье бронетехнику и боевиков ВСУ
06 ноября 2024, 05:03

Фото: istock / Kharkhan_Oleg

Штурмовики на самолетах Су-25 ликвидировали замаскированную бронированную технику и солдат украинской армии в приграничных районах Курской области, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу украинских подразделений в приграничных районах Курской области. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета», — сказано в сообщении.
В оборонном ведомстве добавили, что после боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава исполнили регламентные работы по обслуживанию воздушных судов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что в Константиновке много раненых колумбийских наёмников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Бербок посетила Украину: Киев вновь просит Германию о поставках оружия
Reuters: Бербок во время визита на Украину заметили на границе с РФ и Белоруссией
06 ноября 2024, 04:21

Анналена Бербок (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время неожиданного визита на Украину посетила пограничников в Черниговской области, недалеко от границы с Россией и Белоруссией.
Как сообщает агентство Reuters, Бербок встретила просьбы о дополнительной поставке оружия.

«Министр посетила подразделение государственной пограничной службы, где украинская сторона вновь попросила увеличить поставки вооружений», — отмечает агентство.
СМИ сообщили о визите Бербок в Киев в понедельник, где, по словам немецкого дипведомства, министр пообещала Украине поддержку Германии до достижения «справедливого мира».

В октябре канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил передачу нового пакета военной помощи на сумму 600 миллионов евро, который анонсировался еще в 2023 году. Однако ранее в августе немецкие СМИ сообщали о сокращении военной помощи Украине из-за нехватки средств в бюджете.

Россия осуждает такие поставки, считая их препятствием для урегулирования конфликта. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вооруженные грузы для Украины могут стать законной целью для российских сил.

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Мобилизация или суровый режим: На Украине заключенным создают невыносимые условия
Военнопленный: заключенных на Украине заставляют идти на фронт через невыносимые условия
06 ноября 2024, 02:20

Фото: iStock/Diy13

На Украине заключенных ставят в «невыносимые условия», чтобы заставить их идти на фронт, признался РИА Новости бывший офицер полиции и военнопленный ВСУ Роберт Погорелов.
По его словам, администрация колонии объявила заключенным, что у них «есть шанс» на выбор. Но если не пойдут служить добровольно, то потом будет принудительно.

Погорелов объяснил, что после этих слов режим в колонии начал ужесточаться.



«Условно-досрочного никому не будет, никаких льгот не будет, только на ремень, то есть только через армию», — сообщил военнопленный.
Он добавил, что заключенным фактически предложили два пути: либо остаться в колонии без всякой надежды на свободу, либо выйти досрочно, но с целью мобилизации.

Такие меры стали возможны на фоне военного положения, введенного на Украине с 24 февраля 2022 года, и всеобщей мобилизации, подписанной Зеленским, которая запрещает мужчинам от 18 до 60 лет покидать страну.

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#мобилизация
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Пленный боец ВСУ рассказал, что в Константиновке много раненых колумбийских наёмников
05 ноября 2024, 21:22

Фото: iStock/ Cunaplus_M.Faba

Огромное количество колумбийских наёмников с ранениями доставляли в украинский военный госпиталь в Константиновке, который расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, сообщает РИА Новости украинский военнопленный Владимир Николенко.
Он рассказал, что встретил колумбийцев из «иностранного легиона» во время лечения в госпитале Константиновки.

«Я там долгое время лечился, и там я пересекался с иностранцами. В основном это были колумбийцы. Они называли себя «иностранный легион». Естественно, они там раненые были», — поделился военнопленный.

Он также уточнил, что колумбийские наёмники не знали украинского языка.

Владимир Николенко — стрелок-санитар из 17-й отдельной танковой бригады ВСУ. Он сдался в в плен российской армии, когда оказался в окружении на территории Курской области.

Ранее в Брянской области ликвидировали наёмника, который представлял 75-й рейнджерский полк глубинной разведки ВС США.

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#колумбия
#сво
#днр
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Швеция предоставит Киеву два корабля береговой охраны и 40 тысяч противогазов
05 ноября 2024, 19:56

Фото: iStock/aquatarkus

Швеция предоставит Киеву два корабля береговой охраны и пакет гражданской помощи стоимостью 9,3 млн долларов. Об этом сообщил шведский министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин на своей странице в социальной сети X.
Уточняется, что данный пакет помощи будет состоять из 40 тыс противогазов. По словам Болина, также между странами было подписано соглашение об углублении сотрудничества в области гражданской обороны.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что в «кошельках европейских налогоплательщиков» необходимо найти больше денег для поддержки Киева. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Посол Японии предположил, когда может быть заключен мирный договор с Россией
Посол Японии Муто допустил подписание мирного договора с Россией после СВО
05 ноября 2024, 19:44

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Мирный договор между Россией и Японией может быть подписан по окончании конфликта на Украине. Об этом заявил посол Японии в РФ Акира Муто, пишет Telegram-канал SHOT.
По словам Муто, для обсуждения мирного договора с Россией японское правительство ожидает окончания спецоперации на Украине. После чего, как надеется Токио, движение по данному вопросу начнется с обеих сторон.

Напомним, на сегодняшний день РФ и Япония не имеют мирного договора. Документ не подписан из-за спора о принадлежности и статусе островов в Южных Курилах по итогам Второй мировой войны.

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Депутат Швыткин назвал причины произошедшего перелома в зоне СВО
Депутат Швыткин: ВС РФ проводят наступательные мероприятия в зоне СВО
05 ноября 2024, 18:55

Юрий Швыткин (Фото: РИА Новости/ Мария Девахина)

Вооружённые силы Российской Федерации проводят наступательные мероприятия по всей линии фронта в зоне СВО, подчёркивает зампредседателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин.
В зоне украинского конфликта произошёл перелом. Швыткин это заметил и проанализировал. Первым фактором стало то, что российский военно-промышленный комплекс увеличил объёмы производства некоторых видов вооружений.

Второй факт — у Вооруженных сил Российской Федерации есть нужные знания, навыки и профессиональная сноровка. Эти качества бойцы приобрели во время наступательных и оборонительных действий.

Третий аспект — тренировки, которые помогают отработать захват различных вражеских опорных пунктов и их применение на практике. Ещё немаловажным фактором стало увеличение числа беспилотников на нескольких направлениях. Юрий Швыткин также отметил большое мастерство командования ВС РФ на всей линии фронта.

«На некоторых участках ВСУ пытаются контратаковать наши подразделения, но, безусловно, это агония. Нужно отметить, что струна противника натягивалась и сейчас она порвалась под натиском наших подразделений. Практически на всех участках фронта идут наступательные действия», — сообщил депутат.

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Очевидцы рассказали о первых минутах после атаки дрона ВСУ на дом в Белгороде
05 ноября 2024, 18:52

Атакованный ВСУ дом в Белгороде (Фото: TG-канал В. Гладкова)

Жители атакованного ВСУ многоквартирного дома в Белгороде рассказали о первых минутах после прилета. Их слова передает РИА Новости.
Напомним, ВСУ атаковали многоквартирный жилой дом в Белгороде во вторник, 5 ноября. Украинский дрон залетел прямо в квартиру, где находились люди. По предварительным данным, пострадали пять человек. Одному из них понадобилась госпитализация.

«Смотрю телевизор – бах, и окон нет! Из другой спальни – вой жены. Квартира на втором этаже, а дрон в крышу ударил. Видно, дырка там. Начал гореть», — рассказал житель поврежденного дома.

Другой житель дома рассказал, что пока не понятно, был ли кто-то в квартире, в которую залетел вражеский беспилотник.

Женщина, которая проживает на первом этаже атакованного дома, рассказала, что в момент прилета находилась в коридоре. Она выбежала из квартиры, где ее сразу встретили медработники скорой помощи.

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Стали известны подробности о планах ВСУ захватить Курскую АЭС
МО РФ: в захвате Курской АЭС должны были участвовать 20 тысяч боевиков ВСУ
05 ноября 2024, 18:36

Фото: iStock/Olena_Z

В операции по захвату Курской АЭС должны были принимать участие 20 тысяч украинских боевиков. Такие данные привел начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игоря Кириллова в рамках брифинга.
По его словам, украинская сторона подготовила для захвата Курской АЭС 20 тысяч солдат. Кроме того, в атаке должны были принять участие 27 танков, 50 единиц бронетехники, 30 единиц ствольной артиллерии, а также пять единиц РСЗО.

Кириллов сообщил, что одной из главных целей вторжения боевиков украинской армии на территорию Курской области был захват Курской АЭС.

Он пояснил, что МО РФ получило доступ к докладу украинской госслужбы по ЧС, в котором указывается, что при аварии на Курской АЭС радиоактивному заражению подвергнется лишь территория РФ. Там говорится, что она находится в зоне действия южных ветров, которые за 12 часов уведут радиоактивные выбросы в северном направлении над территорией РФ.

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