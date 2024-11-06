Зеленский заявил о столкновении ВСУ с солдатами КНДР

Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные уже вступили в бои с солдатами из Северной Кореи в зоне спецоперации.
В видеообращении от 5 ноября он отметил, что сражения с северокорейскими солдатами открывают новую страницу нестабильности в мире, однако не уточнил, где и когда произошли эти столкновения.
Зеленский призвал международное сообщество остановить «эскалацию» конфликта, предупредив о последствиях российско-северокорейского сотрудничества, и поблагодарил союзников за готовность принять конкретные меры в поддержку Украины.
Ранее украинский представитель Андрей Коваленко утверждал, что ВСУ впервые атаковали корейских солдат в Курской области, хотя Москва не подтверждала наличие бойцов из КНДР в своих силах.
Тем временем президент Финляндии Александр Стубб, предостерегая Украину, напомнил о «финском сценарии» нейтрального пути, примененном Финляндией после Второй мировой войны, но посчитал его неприемлемым для Украины.
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Зеленский призвал международное сообщество остановить «эскалацию» конфликта, предупредив о последствиях российско-северокорейского сотрудничества, и поблагодарил союзников за готовность принять конкретные меры в поддержку Украины.
Ранее украинский представитель Андрей Коваленко утверждал, что ВСУ впервые атаковали корейских солдат в Курской области, хотя Москва не подтверждала наличие бойцов из КНДР в своих силах.
Тем временем президент Финляндии Александр Стубб, предостерегая Украину, напомнил о «финском сценарии» нейтрального пути, примененном Финляндией после Второй мировой войны, но посчитал его неприемлемым для Украины.
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Мария Моисеева