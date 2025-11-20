Зеленский обсуждает с представителем Пентагона план США об окончании конфликта
В Киев прибыла делегация Пентагона во главе с главой штаба сухопутных войск США Дэном Дрисколлом. Об этом сообщают украинские СМИ.
Визит Дрисколла и группы генералов изначально обозначили как миссию по установлению фактов. В столице США представители Пентагона уже провели переговоры с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем и главкомом ВСУ Александром Сырским.
Украинские СМИ, близкие к власти, утверждают, что делегация привезла конкретные элементы плана Трампа по завершению военного конфликта. В текущих переговорах принимает участие и секретарь СНБО Рустем Умеров, который недавно вернулся в страну на фоне коррупционного скандала.
Читайте также: