Зеленский обсуждает с представителем Пентагона план США об окончании конфликта

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

В Киев прибыла делегация Пентагона во главе с главой штаба сухопутных войск США Дэном Дрисколлом. Об этом сообщают украинские СМИ.



Визит Дрисколла и группы генералов изначально обозначили как миссию по установлению фактов. В столице США представители Пентагона уже провели переговоры с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем и главкомом ВСУ Александром Сырским.

Украинские СМИ, близкие к власти, утверждают, что делегация привезла конкретные элементы плана Трампа по завершению военного конфликта. В текущих переговорах принимает участие и секретарь СНБО Рустем Умеров, который недавно вернулся в страну на фоне коррупционного скандала.

Иван Мусатов

