Слуцкий назвал условие возобновления переговоров России с Украиной
Слуцкий: Россия возобновит переговоры, если Украина докажет готовность к диалогу
Россия возобновит переговоры с Украиной при условии реальной готовности Киева к диалогу. Об этом заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с NEWS.ru.
Он напомнил, что в России есть профессиональная команда переговорщиков во главе с помощником президента Владимиром Мединским. Москва, по его словам, всегда открыта к диалогу и ждет такой же готовности от Украины.
«Важно, чтобы к переговорам реально была готова другая сторона, а не так, как было в 2022 году, когда <...> главой украинской переговорной делегации документ был попросту выброшен в корзину», — отметил политик.По его оценке, переговоры требуют реальной базы: изменения украинского законодательства, искоренения элементов нацистской идеологии, а также демилитаризации и внеблокового статуса. Слуцкий добавил, что реальная позиция Киева по диалогу прояснится в ближайшее время.