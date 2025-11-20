Слуцкий назвал условие возобновления переговоров России с Украиной

20 ноября 2025, 14:54

Слуцкий: Россия возобновит переговоры, если Украина докажет готовность к диалогу

Леонид Слуцкий (Фото: Телеграм/slutsky_l)

Россия возобновит переговоры с Украиной при условии реальной готовности Киева к диалогу. Об этом заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с NEWS.ru.





Он напомнил, что в России есть профессиональная команда переговорщиков во главе с помощником президента Владимиром Мединским. Москва, по его словам, всегда открыта к диалогу и ждет такой же готовности от Украины.

«Важно, чтобы к переговорам реально была готова другая сторона, а не так, как было в 2022 году, когда <...> главой украинской переговорной делегации документ был попросту выброшен в корзину», — отметил политик.