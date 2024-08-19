Промедление западных союзников Киева с разрешением использовать дальнобойные вооружения для ударов по территориям РФ мешает украинской стороне, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в Telegram-канале.
«Решение по дальнобойности — сейчас это ключевое защитное решение», — считает украинский политик.Зеленский призвал Запад поскорее разрешить Украине бить переданными вооружениями вглубь российских территорий.
До этого сообщалось, что руководитель МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен разрешил киевской власти пользоваться переданным оружием для ударов по РФ.
Недружественные к РФ государства стали помогать Украине на фоне российской спецоперации в Донбассе. Эксперты отмечают бедственное положение ВСУ, несмотря на помощь со стороны Запада.
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Никита Кротов