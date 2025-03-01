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Зеленский отказался извиняться перед Трампом после перепалки Белом доме

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Владимир Зеленский отказался извиниться перед президентом США Дональдом Трампом после их перепалки в Белом доме. Об этом глава киевского режима заявил в интервью телеканалу Fox News.
«Я не уверен, что мы сделали что-то плохое», — сказал Зеленский.

По словам главы киевского режима, он верит в возможность спасения своих отношений с Трампом. Помимо этого Зеленский отметил, что Украина желает мира, а Путина и Россию он считает врагами. К тому же Зеленский признался, что не собирается уходить в отставку и до сих пор ждет подписания сделки по редкоземельным металлам.

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Делегация из Украины еще час ждала подписания сделки по ресурсам после скандала
01 марта 2025, 02:26

Фото: iStock/Silent_GOS

Украинская делегация на протяжении часа ждала подписания соглашения по ресурсам после перепалки президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом сообщает Axios.
«Делегация из Киева ожидала около часа, все еще надеясь подписать сделку», — говорится в сообщении.

При этом госсекретарь и советник по нацбезопасности США подошли к Владимиру Зеленскому и сказали ему уйти. По информации Fox News, Трамп фактически выгнал главу киевского режима, обвинив того в неуважении.

Напомним, что 28 февраля состоялась первая встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. По его итогам была отменена пресс-конференция. К тому же сразу после встречи Штаты завершили проект по поддержке восстановления энергетической инфраструктуры Украины.

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#поставки
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Зеленский обматерил вице-президента США Венса в ходе встречи с Трампом
01 марта 2025, 01:07

Владимир Зеленский: (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Владимир Зеленский обматерил вице-президента США Джей Ди Вэнса в ходе своей встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом пишет telegram-канал «Военкоры русской весны».
В публикации обратили внимание на реакцию Зеленского после слов Вэнса о ситуации на Украине. Последний указал на проблемы с пополнением личного состава в рядах ВСУ. К тому же было сказано о проигранных сражениях украинской армии.

В ответ на это Зеленский спросил, был ли Вэнс на Украине. Тот ответил, что знает о ситуации благодаря различным историям. После этого глава киевского режима закатил глаза и выругался русским матом.

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Белый дом опубликовал обращение к странам после встречи Трампа с Зеленским
01 марта 2025, 00:54

Фото: iStock/lucky-photographer

В Белом доме опубликовали заявление странам после скандальной встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Публикация выпущена на официальном сайте правительства Штатов.
«Трамп всегда будет отстаивать интересы американского народа и тех, кто уважает положение Соединенных Штатов в мире. И никогда не позволят, чтобы американский народ эксплуатировали», — говорится в документе.

Переговоры между Зеленским и Трампом завершились досрочно. По их итогам была отменена пресс-конференция после встречи. Мировые СМИ выпустили заголовки, в которых данный исход называют дипломатической катастрофой. В результате было отменено подписание договора об украинских редкоземельных металлах. К тому же Штаты прекратили финансирование восстановления энергоинфраструктуры Украины.

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Дональд Трамп заявил, что Путин прошел с ним через чертовски тяжелые времена
Президент США Трамп: Путин прошел со мной через чертовски тяжелые времена
01 марта 2025, 00:39

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин прошел с ним через чертовски тяжелые времена. Об этом Трамп сказал журналистам в Белом доме.
«Путин прошел со мной через чертовски тяжелые времена», — заявил Трамп.

По словам Трампа, президент РФ столкнулся с серьезным давлением со стороны американских демократов, которые запустили расследование о якобы связях Путина с лидером США.

Соответствующее дело было заведено в 2017 году. Его вел спецпрокурор Роберт Мюллер. Спустя два года расследование прекратилось из-за отсутствия доказательств.

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Глава Пентагона Хегсет приказал остановить все кибероперации против России
Record: Глава Пентагона Хегсет прекратил все кибероперации против России
28 февраля 2025, 23:47

Фото: iStock/Austin Nooe

Министр обороны США Пит Хегсет приказал остановить все наступательные кибероперации против России. Об этом сообщает Record.
По информации издания, данное требование не касается Агентства национальной безопасности, которое продолжит работать в разведывательной деятельности. Соответствующий приказ Хегсета был немедленно передан командующему Киберкомандования генералу Тимоти Хо. Подобными действиями Штаты рассчитывают нормализовать отношения с РФ.

В публикации отметили, что киберкомандование уже анализирует итоги этого решения. Это позволит дать оценку потенциальным угрозам со стороны России, которые могут случиться из-за прекращения наступательных операций.

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#сша
#итоги
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#пентагон
#кибербезопасность
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