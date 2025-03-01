Зеленский отказался извиняться перед Трампом после перепалки Белом доме

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Владимир Зеленский отказался извиниться перед президентом США Дональдом Трампом после их перепалки в Белом доме. Об этом глава киевского режима заявил в интервью телеканалу Fox News.
«Я не уверен, что мы сделали что-то плохое», — сказал Зеленский.
По словам главы киевского режима, он верит в возможность спасения своих отношений с Трампом. Помимо этого Зеленский отметил, что Украина желает мира, а Путина и Россию он считает врагами. К тому же Зеленский признался, что не собирается уходить в отставку и до сих пор ждет подписания сделки по редкоземельным металлам.
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