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В администрации Трампа не уверены, что смогут заставить Киев заключить мир

Администрация Трампа не уверена, что сможет завершить боевые действия на Украине
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Администрация президента США Дональда Трампа не уверена, что ей удастся прекратить боевые действия на Украине. Об этом сообщает CBS News.
«Белый дом теперь не уверен, смогут ли они добиться от россиян и украинцев прекращения боев, потому что этот эпизод Зеленским поднял вопросы о том, сможет ли тот двигаться вперед к мирному соглашению», — рассказали на телеканале.

Данные сомнения появились после скандальной встречи Трампа с Владимиром Зеленский. Последний покинул Белый дом до начала запланированной пресс-конференции по итогам переговоров. Мировые СМИ выпустили ряд материалов о катастрофических последствиях для Украины.

На данный момент в администрации Трампа уже рассматривается вопрос о полном прекращении финансирования ВСУ. К тому же американский Госдеп уже прекратил программу по поддержке восстановления энергоинфраструктуры Украины.

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Маск предложил запустить проверку выделенной Украине военной помощи
01 марта 2025, 01:40

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

На фоне скандальной встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа миллиардер Илон Маск предложил запустить проверку выделенной Украине военной помощи. Об этом предприниматель написал в соцсети X.
«Настало время узнать, что на самом деле произошло с сотнями миллиардов долларов, направленных Киеву», — пишет Маск.

Напомним, что 28 февраля состоялась первая встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. По ее итогам была отменена пресс-конференция, на которой стороны должны были подписать договор о редкоземельных металлах Украины. К тому же администрация американского президента рассматривает вопрос о полном прекращении финансирования ВСУ.

При этом Глава евродипломатии Кая Каллас пообещала, что Евросоюз увеличит военную поддержку киевского режима для продолжения боевых действий с РФ.

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#встреча
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США могут прекратить поставки военной помощи Украине после скандала с Зеленским
01 марта 2025, 01:25

Фото: iStock/ValleraTo

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает прекращение поставок военной помощи Украине после скандала с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает The Washington Post.
«Украинский лидер приехал в Вашингтон, чтобы не дать Трампу отказаться от Киева в пользу Москвы. Однако был встречен резким гневом со стороны американского президента», — говорится в публикации издания.

На данный момент США уже прекратили финансирование восстановления энергетической инфраструктуры Украины. На фоне этого глава евродипломатии Кая Каллас пообещала предоставить Киеву усиленную военную поддержку для продолжения боевых действий с РФ.

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#дональд трамп
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В Европе пообещали усилить поддержку Украины для продолжения боевых действий
Каллас: Евросоюз усилит поддержку Украины для продолжения боевых действий
01 марта 2025, 01:03

Кая Каллас (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Глава евродипломатии Кая Каллас пообещала усилить поддержку Украины со стороны ЕС для продолжения боевых действий. Об этом она заявила в соцсети X.
«Украина — это Европа! Мы поддерживаем Украину. Мы усилим нашу поддержку Украины, чтобы она могла продолжать давать отпор агрессору», — пишет Каллас.

Свое заявление дипломат сделала на фоне скандальной встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. По ее итогам сорвалось заключение сделки по украинским редкоземельным металлам. К тому же Штаты прекратили финансирование восстановления энергоинфраструктуры Украины.

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«Это скандал на глазах у всего мира. Трамп выгнал Зеленского»: заголовки мировых СМИ после встречи Зеленского и Трампа в США
Shot: Мировые СМИ назвали катастрофой встречу Зеленского и Трампа
01 марта 2025, 00:27

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

По результатам встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа мировые СМИ выпустили ряд заголовков о катастрофических последствиях для Украины. Подборку подготовили в telegram-канале Shot.
Издание Bild выпустило материал с заголовком: «Это скандал на глазах у всего мира. Трамп выгнал Зеленского». Данный текст посвящен досрочному окончанию встречи и отмененной пресс-конференции по итогам переговоров.

Sky News в своей публикации пишут: «Уже были подготовлены столы, на них лежали ручки. Всё развалилось». Речь идет о сделке по редкоземельным металлам Украины, размер которой оценивался Трампом в один триллион долларов.

В The New York Times пишут:

«За всё время в Овальном кабинете не было ни одной встречи перед камерами, подобной этой. Никогда ещё американский президент не читал лекцию лидеру государства-союзника на публике».

The Washington Post сравнил диалог между Зеленским и Трампом с потасовкой в баре. По итогам встречи The Telegraph пишет, что исход выходит за рамки наихудшего сценария.

«Украинско-американские отношения остались лежать в луже крови».

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Украинские беспилотники атаковали Калининскую АЭС в Тверской области
01 марта 2025, 00:05

Фото: iStock/bbsferrari

Украинские беспилотники атаковали Калининскую АЭС на севере Тверской области. Об этом сообщает Mash.
«ВСУ попытались атаковать Калининскую АЭС на севере Тверской области. Все беспилотники сбили на подлёте, часть дронов направлялись в сторону соседнего региона», — пишут в telegram-канале.

На фоне налета были закрыты аэропорты Ярославля и Костромы. По предварительным данным, ВСУ совершили атаку реактивными БПЛА. Жители Удомельского муниципального округа рассказывают об около пяти взрывах в районе.

Один из беспилотников влетел в квартиру в городе Удомля. Пострадавших в результате происшествия удалось избежать.



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