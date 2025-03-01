В администрации Трампа не уверены, что смогут заставить Киев заключить мир

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Администрация президента США Дональда Трампа не уверена, что ей удастся прекратить боевые действия на Украине. Об этом сообщает CBS News.
«Белый дом теперь не уверен, смогут ли они добиться от россиян и украинцев прекращения боев, потому что этот эпизод Зеленским поднял вопросы о том, сможет ли тот двигаться вперед к мирному соглашению», — рассказали на телеканале.
Данные сомнения появились после скандальной встречи Трампа с Владимиром Зеленский. Последний покинул Белый дом до начала запланированной пресс-конференции по итогам переговоров. Мировые СМИ выпустили ряд материалов о катастрофических последствиях для Украины.
На данный момент в администрации Трампа уже рассматривается вопрос о полном прекращении финансирования ВСУ. К тому же американский Госдеп уже прекратил программу по поддержке восстановления энергоинфраструктуры Украины.
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Иван Мусатов