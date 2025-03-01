США могут прекратить поставки военной помощи Украине после скандала с Зеленским

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Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает прекращение поставок военной помощи Украине после скандала с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает The Washington Post.
«Украинский лидер приехал в Вашингтон, чтобы не дать Трампу отказаться от Киева в пользу Москвы. Однако был встречен резким гневом со стороны американского президента», — говорится в публикации издания.
На данный момент США уже прекратили финансирование восстановления энергетической инфраструктуры Украины. На фоне этого глава евродипломатии Кая Каллас пообещала предоставить Киеву усиленную военную поддержку для продолжения боевых действий с РФ.
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Иван Мусатов