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США могут прекратить поставки военной помощи Украине после скандала с Зеленским

Фото: iStock/ValleraTo

Фото: iStock/ValleraTo

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает прекращение поставок военной помощи Украине после скандала с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает The Washington Post.
«Украинский лидер приехал в Вашингтон, чтобы не дать Трампу отказаться от Киева в пользу Москвы. Однако был встречен резким гневом со стороны американского президента», — говорится в публикации издания.

На данный момент США уже прекратили финансирование восстановления энергетической инфраструктуры Украины. На фоне этого глава евродипломатии Кая Каллас пообещала предоставить Киеву усиленную военную поддержку для продолжения боевых действий с РФ.

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В Европе пообещали усилить поддержку Украины для продолжения боевых действий
Каллас: Евросоюз усилит поддержку Украины для продолжения боевых действий
01 марта 2025, 01:03

Кая Каллас (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Глава евродипломатии Кая Каллас пообещала усилить поддержку Украины со стороны ЕС для продолжения боевых действий. Об этом она заявила в соцсети X.
«Украина — это Европа! Мы поддерживаем Украину. Мы усилим нашу поддержку Украины, чтобы она могла продолжать давать отпор агрессору», — пишет Каллас.

Свое заявление дипломат сделала на фоне скандальной встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. По ее итогам сорвалось заключение сделки по украинским редкоземельным металлам. К тому же Штаты прекратили финансирование восстановления энергоинфраструктуры Украины.

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#евросоюз
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«Это скандал на глазах у всего мира. Трамп выгнал Зеленского»: заголовки мировых СМИ после встречи Зеленского и Трампа в США
Shot: Мировые СМИ назвали катастрофой встречу Зеленского и Трампа
01 марта 2025, 00:27

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

По результатам встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа мировые СМИ выпустили ряд заголовков о катастрофических последствиях для Украины. Подборку подготовили в telegram-канале Shot.
Издание Bild выпустило материал с заголовком: «Это скандал на глазах у всего мира. Трамп выгнал Зеленского». Данный текст посвящен досрочному окончанию встречи и отмененной пресс-конференции по итогам переговоров.

Sky News в своей публикации пишут: «Уже были подготовлены столы, на них лежали ручки. Всё развалилось». Речь идет о сделке по редкоземельным металлам Украины, размер которой оценивался Трампом в один триллион долларов.

В The New York Times пишут:

«За всё время в Овальном кабинете не было ни одной встречи перед камерами, подобной этой. Никогда ещё американский президент не читал лекцию лидеру государства-союзника на публике».

The Washington Post сравнил диалог между Зеленским и Трампом с потасовкой в баре. По итогам встречи The Telegraph пишет, что исход выходит за рамки наихудшего сценария.

«Украинско-американские отношения остались лежать в луже крови».

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Украинские беспилотники атаковали Калининскую АЭС в Тверской области
01 марта 2025, 00:05

Фото: iStock/bbsferrari

Украинские беспилотники атаковали Калининскую АЭС на севере Тверской области. Об этом сообщает Mash.
«ВСУ попытались атаковать Калининскую АЭС на севере Тверской области. Все беспилотники сбили на подлёте, часть дронов направлялись в сторону соседнего региона», — пишут в telegram-канале.

На фоне налета были закрыты аэропорты Ярославля и Костромы. По предварительным данным, ВСУ совершили атаку реактивными БПЛА. Жители Удомельского муниципального округа рассказывают об около пяти взрывах в районе.

Один из беспилотников влетел в квартиру в городе Удомля. Пострадавших в результате происшествия удалось избежать.



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Госдеп США прекратил поддержку восстановления энергоинфраструктуры Украины после встречи Зеленского и Трампа
NBC: Госдеп США прекратил поддержку восстановления энергоинфраструктуры Украины
28 февраля 2025, 23:34

Фото: iStock/Andrii Atanov

Государственный департамент США прекратил поддержку программы восстановления энергоинфраструктуры Украины после скандальной встречи Владимира Зеленского и американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает NBC News.
«На этой неделе государственный департамент прекратил реализацию инициативы USAID, в рамках которой были инвестированы сотни миллионов долларов в восстановление энергосистемы Украины», — говорится в сообщении телеканала.

По итогам скандальной встречи Зеленского и Трампа 28 февраля была отменена запланированная пресс-конференция, а глава киевского режима досрочно покинул Белый дом. В заголовках мировых СМИ есть заявления о худшем исходе для Украины. Сам Трамп раскритиковал Зеленского и обвинил того в неуважении к США.

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Зеленский поблагодарил Трампа и США после провальной встречи в Белом доме
28 февраля 2025, 23:15

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Владимир Зеленский выразил благодарность американскому президенту Дональду Трампу и США после своего провального визита в Белый дом. Об этом глава киевского режима написал в соцсетях.
«Спасибо, Америка, спасибо за поддержку, спасибо за этот визит. Спасибо, Трамп, Конгресс и американский народ. Украине нужен справедливый и прочный мир, и мы работаем именно ради этого», — пишет Зеленский.

Напомним, что 28 февраля состоялась первая встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. По ее итогам была отменена пресс-конференция, а глава киевского режима досрочно покинул Белый дом. Мировые СМИ пишут о негативном исходе встречи, а среди заголовков есть заявления о худшем сценарии для Украины. Сам же Трамп выступил с критикой Зеленского, обвинив того в неуважении к США.

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