«Дайте их нам»: На Украине выступили с очередным наглым требованием к Западу

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Западу не нужно ни оружие, ни боеприпасы, все их необходимо передать Киеву, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью для украинской журналистки Натальи Мосейчук.
По его словам, в случае возникновения вооружённого конфликта с Западом, всё то оружие, которое есть у стран НАТО и ЕС, превратится в металлолом, поскольку эта война будет вестись другими методами.
Секретарь СНБО призвал союзнические Киеву страны последовать примеру Дании и просто передать всё имеющееся у них оружие Украине.
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«Имейте в виду, что все эти F-16 и так далее – конечно, дело хорошее и полезное, но лучше дайте их нам. Мы точно понимаем, как нужно использовать все эти вещи», — прокомментировал ситуацию Данилов.
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Евгения Парфентьева