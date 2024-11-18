Зеленский оценил разрешение ВСУ бить вглубь России

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский оценил разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь территории России. Он упомянул об этом в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
«План усиления Украины – это План победы, который я представил партнерам. Одним из главных пунктов является дальнобойность нашей армии. Сегодня многие в СМИ говорят о том, что мы получили разрешение на ответные действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут. Обязательно», – заявил украинский лидер.
Ранее газета The New York Times сообщила, что Байден впервые одобрил использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории Российской Федерации. По словам источников издания, это решение было принято на фоне информации о том, что Россия вовлекла северокорейскую армию в боевые действия в Курской области.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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