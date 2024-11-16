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Зеленский ответил на слова Трампа о переговорах с Россией

Зеленский заявил о желании РФ уничтожить Украину после слов Трампа о переговорах
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский раскритиковал слова избранного президента Дональда Трампа о переговорах с Россией. Его цитирует «РБК-Украина».
Зеленский сомневается, что переговоры смогут разрешить конфликт.

«Просто переговоры ради переговоров, когда там сидит [президент РФ Владимир] Путин, не желающий окончания войны, ни к чему не приведут. Он хочет уничтожить Украину», – заявил он.



Глава государства считает, что необходимо «объединить мир вокруг Украины», чтобы у нее была сильная позиция. Он также призвал разработать план, который будет включать «дипломатические дискуссии» с Москвой.

Ранее стало известно, что Трамп намерен «посадить Россию и Украину за стол переговоров» в свой первый день пребывания на посту.

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#владимир зеленский
#украина
#переговоры
#дональд трамп
#сша
#россия
Израиль нанес удар по ядерному центру Ирана
16 ноября 2024, 02:08

Фото: istockphoto/N Rotteveel

Во время атаки по Ирану израильские военные ударили по «Талегану-2» – объект, где хранилось оборудование для разработки ядерного оружия, пишет Axios со ссылкой на источник.
Расположенный в деревне Парчин недалеко от Тегерана объект, он расположен попал под обстрел под конец октября. Оборудование, хранящееся на его территории, предназначалось для разработки и испытаний пластиковых взрывчатых веществ, которые окружают уран в ядерном аппарате и необходимы для его детонации.

В статье отмечается, что за несколько месяцев до израильского нападения наблюдались «всеобщие опасения» по поводу действий Ирана на объекте.

26 октября Израиль нанес обещанный удар по Ирану. Нападение произошло в ответ на ракетный обстрел, нанесенный еврейскому государству 1 октября.

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#израиль
#иран
#ракетный удар
#ядерное оружие
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Глава МИД Польши объявил «самые важные переговоры» по Украине
16 ноября 2024, 01:47

Фото: iStock/Berezko

Глава МИД Польши Радослав Сикорский анонсировал о «самых важных переговорах» по Украине, которые пройдут в Варшаве на следующей неделе. По данным РИА Новости, он упомянул об этом в разговоре с журналистами.
«Именно в Варшаве будут проводиться самые важные переговоры о войне на Украине. На следующей неделе я буду проводить встречу в формате Веймарского треугольника плюс», — прокомментировал министр звонок канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину.

Он отметил, что на встрече будут присутствовать министры иностранных дел Германии и Франции, а также новый верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Кая Каллас Сибига и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Ранее немецкий политолог Томас Егер высказал мнение, что Шольцу нечего предложить Путину.

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#мид
#польша
#украина
#переговоры
#германия
#россия
#олаф шольц
#владимир путин
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Трамп назвал кандидата на пост министра внутренних дел США
Трамп назначил губернатора Бергмана на пост министра внутренних дел США
16 ноября 2024, 01:31

Фото: iStock/rarrarorro

Избранный президент Дональд Трамп объявил, что назначит миллиардера Дуга Бергама министром внутренних дел и главой национального совета США по энергетике. Слова будущего американского лидера цитирует агентство Reuters.
«Я рад объявить, что Дуг Бергам, губернатор Северной Дакоты, присоединится к моей администрации в качестве министра внутренних дел и председателя недавно сформированного и очень важного Национального энергетического совета», – заявил Трамп.

Утверждается, что совет будет курировать повышение производства всех источников энергии, в основном традиционных.

Ранее стало известно, что сенатора от штата Флорида Марко Рубио, который ранее баллотировался на пост государственного секретаря в Сенате, может заменить невестка избранного президента США Лара Трамп.

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#дональд трамп
#сша
#министр
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В Германии заявили об отсутствии предложений для Путина
Немецкий политолог Егер сообщил об отсутствии предложений Шульца Пу
16 ноября 2024, 01:13

Фото: iStock/photosvit

Канцлеру Германии Олафу Шольцу нечего предложить российскому лидеру Владимиру Путину, заявил немецкий политолог Томас Егер в интервью Bild.
По его словам, в аналогичной ситуации находится еще одна «хромая утка» – нынешний президент США Джо Байден. Егер считает, что американскому лидеру нечего предложить Путину.

Разговор между Шольцем и Путиным состоялся 15 ноября по инициативе немецкой стороны. Их беседа длилась около одного часа, главной темой обсуждения стала ситуация на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал факт разговора политиков как позитивный. В то же время он отметил, что между Путиным и Шольцем существуют «очень глубокие разногласия».

Ранее Владимир Зеленский раскритиковал решение Шольца позвонить Путину.

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#олаф шольц
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#джозеф байден
#сша
#германия
#украина
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Трамп пожелал отсудить миллиарды долларов за критику в свой адрес
16 ноября 2024, 00:53

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Адвокат Дональда Трампа Эндрю Палцик направил New York Times (NYT) письмо с требованием компенсации в размере десяти миллиардов долларов за критику президента США и «ложные и дискредитирующие заявления» о нем. Об этом сообщает Columbia Journalism Review (CJR).
В письме адвоката, отправленном за неделю до выборов, говорится о статье Питера Бейкера от 20 октября и Майкла Шмидта от 22 октября.

Адвокат обвинил газету в клевете в «промышленных масштабах» против политических оппонентов и работе на Демократическую партию США.

Ранее британское издание Mirror допустило, что Трамп отомстит своим критикам и преследователям.

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#дональд трамп
#суд
#сша
#президент
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Президент Абхазии покинул столицу
Президент Абхазии Аслан Бжания покинул столицу
16 ноября 2024, 00:32

Фото: iStock/Andrey Danilov

Президент Абхазии Аслан Бжания покинул столицу республики. Это подтвердила пресс-служба главы государства, сообщает ТАСС.
После того, как оппозиционеры выдвинули ультиматум, политик переехал в свое родное село Тамыш.

Ранее пресс-служба Бжании опровергла слухи о том, что президент находится на российской военной базе.

До этого сторонники оппозиции выдвинули ультиматум нынешнему президенту Абхазии. Представитель оппозиции Леван Микаа потребовал отставки Бжании в течение одного часа. До этого Аслан Бжания заявлял, что он и другие официальные лица продолжат свою работу.

12 ноября в Сухуми, Абхазия, началась широкомасштабная акция протеста из-за задержания противников ратификации инвестиционного соглашения с Россией.

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#абхазия
#президент
#оппозиция
#столица
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Оппозиция в Абхазии прекратила переговоры с президентом
Кварчия: оппозиция в Абхазии прекратила переговоры с властями
16 ноября 2024, 00:30

Фото: iStock/rarrarorro

Абхазские оппозиционеры прекратили переговоры с властями. Об этом заявил оппозиционный депутат Кан Кварчия, сообщает ТАСС.
Политик добавил, что теперь оппозиционная партия планирует укрепить свою власть.

Ранее представитель оппозиции Леван Микаа высказался по поводу ультиматума действующему президенту Аслану Бжании. По его словам, глава государства должен подать в отставку в течение одного часа.

В ответ Бжания заявил, что он и другие официальные лица продолжат свою работу. Глава республики призвал граждан не поддаваться на провокации.

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#абхазия
#президент
#оппозиция
#переговоры
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Пресс-служба президента Абхазии опровергла сообщения о его нахождении на российской базе
Пресс-служба Аслана Бжании опровергла сообщения о его нахождении на базе РФ
16 ноября 2024, 00:19

Фото: istockphoto/rarrarorro

Пресс-служба президента Абхазии Аслана Бжании опровергла сообщения о том, что он находится на российской военной базе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Подчеркивается, что информация, распространяемая оппозицией, не соответствует действительности.

Ранее сторонники оппозиции выдвинули ультиматум нынешнему президенту Абхазии. Представитель оппозиции Леван Микаа потребовал отставки Бжании в течение одного часа. До этого Аслан Бжания заявлял, что он и другие официальные лица продолжат свою работу.

12 ноября в Сухуми, Абхазия, началась широкомасштабная акция протеста из-за задержания противников ратификации инвестиционного соглашения с Россией.

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#россия
#абхазия
#президент
#соглашение
#акция
#протесты
#оппозиция
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В штаб-квартиру сил ООН в Ливане попал снаряд
16 ноября 2024, 00:04

Фото: iStock/allanswart

Снаряд попал в штаб-квартиру Временных сил Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ). Об этом говорится в сообщениях Telegram-канала организации.
«Сегодня днем 155-мм боевой артиллерийский снаряд попал в штаб-квартиру западного сектора ВСООНЛ в Шаме. Снаряд не взорвался», – информирует ВСООНЛ.

Отмечается, что итальянские специалисты по обезвреживанию бомб немедленно оцепили территорию и произвели контролируемый взрыв. Никто из миротворцев не пострадал.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац огласил условия перемирия в Ливане. По его словам, Израиль будет продолжать атаковать шиитское движение «Хезболла» до тех пор, пока не достигнет всех целей войны.

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