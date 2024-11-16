Зеленский ответил на слова Трампа о переговорах с Россией

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский раскритиковал слова избранного президента Дональда Трампа о переговорах с Россией. Его цитирует «РБК-Украина».
Зеленский сомневается, что переговоры смогут разрешить конфликт.
Глава государства считает, что необходимо «объединить мир вокруг Украины», чтобы у нее была сильная позиция. Он также призвал разработать план, который будет включать «дипломатические дискуссии» с Москвой.
Ранее стало известно, что Трамп намерен «посадить Россию и Украину за стол переговоров» в свой первый день пребывания на посту.
Читайте также:
«Недоумение»: в России оценили новый «план стойкости» Зеленского
ВС РФ уничтожили в Одессе катера CombatBoat и повредили ЗРК Gepard
«Задумано специально»: что хотят сделать с Зеленским генералы ВСУ
«Просто переговоры ради переговоров, когда там сидит [президент РФ Владимир] Путин, не желающий окончания войны, ни к чему не приведут. Он хочет уничтожить Украину», – заявил он.
Глава государства считает, что необходимо «объединить мир вокруг Украины», чтобы у нее была сильная позиция. Он также призвал разработать план, который будет включать «дипломатические дискуссии» с Москвой.
Ранее стало известно, что Трамп намерен «посадить Россию и Украину за стол переговоров» в свой первый день пребывания на посту.
Читайте также:
«Недоумение»: в России оценили новый «план стойкости» Зеленского
ВС РФ уничтожили в Одессе катера CombatBoat и повредили ЗРК Gepard
«Задумано специально»: что хотят сделать с Зеленским генералы ВСУ
Александр Климов