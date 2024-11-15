Владимир Зеленский (справа)
Боевики ВСУ специально ограждают Владимира Зеленского от реальных данных, чтобы убрать его, считает аналитик из Великобритании Александр Меркурис.
«Они дают ему более обнадеживающую информацию о ситуации на поле боя, чем та, которая реально существует <…>, и я снова не могу избавиться от мысли, что это задумано специально, что это часть игры, сложной игры, направленной на то, чтобы убрать его», — сказал эксперт.Меркурис добавил, что сегодня Зеленский не способен воспринять плохие вести, поэтому его «обволакивают» приятными.
Ранее во Франции высказались, что «безумие Зеленского не знает границ». На этот счет поделился мнением глава одной французской партии.
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