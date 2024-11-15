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«Задумано специально»: что хотят сделать с Зеленским генералы ВСУ

Аналитик Меркурис: боевики ВСУ хотят убрать Зеленского
Владимир Зеленский (справа)

Владимир Зеленский (справа)

Боевики ВСУ специально ограждают Владимира Зеленского от реальных данных, чтобы убрать его, считает аналитик из Великобритании Александр Меркурис.
«Они дают ему более обнадеживающую информацию о ситуации на поле боя, чем та, которая реально существует <…>, и я снова не могу избавиться от мысли, что это задумано специально, что это часть игры, сложной игры, направленной на то, чтобы убрать его», — сказал эксперт.
Меркурис добавил, что сегодня Зеленский не способен воспринять плохие вести, поэтому его «обволакивают» приятными.



Ранее во Франции высказались, что «безумие Зеленского не знает границ». На этот счет поделился мнением глава одной французской партии.

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«Придется»: чем в США пригрозили Украине
Politico: Киеву пригрозили территориальными уступками при урегулировании
15 ноября 2024, 12:19

Фото: istockphoto/sb2010

В случае урегулирования конфликта на Украине при помощи республиканца Дональда Трампа, киевский режим будет вынужден уступить территории, сообщает Politico.
«Украине говорят, что ей придется пойти на серьезные территориальные уступки», — сказано в материале.

Новоизбранный президент США говорил во время выборов, что способен прекратить кризис в республике «за сутки». Ранее он также заявлял, что боевые действия пора заканчивать, и обещал работать над этим «усердно». Подробности своего плана политик не раскрыл.

Дональд Трамп вступит в должность 20 января 2025 года. По предположениям экспертов, переговоры России и Украины могут состояться уже 21-го.

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#украина
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95-летний ветеран из Воронежской области отдал 2,2 млн рублей бойцам СВО
15 ноября 2024, 11:45

Фото: iStock/blinow61

Ветеран Владимир Сычев из Воронежской области отдал все свои накопления на нужды бойцов спецоперации. Об этом сообщает Telegram-канал «Воронежское».
По данным издания, Сычев является ветераном Корейской войны. Мужчине 95 лет. Бойцам СВО он отдал 2,2 миллиона рублей. Эти деньги он копил много лет и решил пожертвовать их на поддержку военных на передовой.

Ранее сообщалось, что подмосковная «Единая Россия» отправила в октябре около 300 тонн гумпомощи в зону СВО и жителям новых регионов. По словам секретаря Московского областного регионального отделения партии, председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, в октябре депутаты Госдумы, Мособлдумы и коллеги в муниципалитетах собрали и отправили на фронт порядка 300 тон гуманитарной помощи. Всего же с начала спецоперации подмосковные единороссы отправила порядка 12,5 тыс. тонн гуманитарных грузов. Эта работа будет продолжена.

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ВСУ массово бегут из окружения под Курахово
ВСУ пытаются вывести силы с позиций под Курахово
15 ноября 2024, 11:16

Фото: iStock/Jakub Laichter

ВСУ пытаются массово выводить личный состав с позиций к югу и юго-востоку от Курахова, которые оказались в клещах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«Противник пытается массово выводить своих солдат из Елизаветовки, Ильинки, Анновки и Успеновки. Там клещи, они бегут по простреливаемым дорогам, несут потери», — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российская разведка заметила присутствие англоязычных и польских наемников в районе Купянска Харьковской области. Он уточнил, что абоненты находятся непосредственно на линии фронта и в тылу. При этом большая часть переговоров проводится на военную тематику с использованием переговорной таблицы.

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Украинские дроны атаковали автомобиль военно-гражданской администрации Харьковской области
Ганчев: дроны ВСУ атаковали автомобиль российской ВГА в Харьковской области
15 ноября 2024, 11:12

Фото: iStock/ELizabethHoffmann

В Харьковской области произошла атака украинских FPV-дронов на автомобиль, принадлежащий российской военно-гражданской администрации (ВГА). Об этом сообщил глава региона Виталий Ганчев в своем Telegram-канале.
По информации Ганчева, инцидент произошел во время доставки гуманитарных грузов жителям освобождённой территории. Четыре украинских дрона атаковали автомобиль, однако сотрудники ВГА, находившиеся в нем, успели покинуть транспортное средство и укрыться. В результате атаки никто не пострадал. Автомобиль УАЗ получил значительные повреждения, однако на момент удара он был без груза, так как газовые баллоны уже были развезены.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что в районе Купянска зафиксировано присутствие иностранных наемников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Ужасающе!»: во Франции высказались о Зеленском
Политик Дюпон-Эньян: безумие Зеленского не знает границ
15 ноября 2024, 11:08

Владимир Зеленский

Безумие Владимира Зеленского не знает границ, и его нужно остановить, написал в соцсетях глава французской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.
«Ужасающе! По данным Times, Украина готовит ядерную бомбу мощностью, эквивалентной Нагасаки, если прекратится американская помощь! Безумие Зеленского не знает границ и должно быть остановлено в срочном порядке», — написал он.
Перед этим журналисты Times, ссылаясь на доклад украинских исследователей для Минобороны, информировали, что киевский режим может разработать ядерное оружие за месяцы, если Вашингтон сократит поддержку.

Ранее сообщалось, какой сигнал послали Западу из России.

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«Сыт по горло»: какой сигнал послал Западу Путин
Профессор Малинен: Владимир Путин послал ясный сигнал Западу
15 ноября 2024, 11:07

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин послал ясный сигнал Западу, выступая на Валдайском форуме, написал в соцсетях профессор из Финляндии Туомас Малинен.
«Послание было ясным. Кремль сыт по горло западным лицемерием и разжиганием войны, но стремится к мирному сосуществованию», — сказано в сообщении.
Путин выступил в рамках заседания международного клуба «Валдай» на прошлой неделе. Вступительную речь российский лидер посвятил современному мироустройству и его проблемам. Говоря конкретней, глава государства подчеркнул, что сегодня формируется мировая многополярность, в которой никто не должен ощущать себя ущемленным.

Ранее сообщалось чем США пригрозили России.

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В районе Купянска зафиксировано присутствие иностранных наемников
Марочко: иностранные наемники воюют у Купянска
15 ноября 2024, 10:55

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российская разведка заметила присутствие англоязычных и польских наемников в районе Купянска Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«За последние несколько суток в районе Купянска средствами радиоэлектронной разведки ВС России фиксируются переговоры на английском, польском и других иностранных языках», — написал Марочко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что абоненты находятся непосредственно на линии фронта и в тылу. При этом большая часть переговоров проводится на военную тематику с использованием переговорной таблицы.

Ранее стало известно, что армия России приступила к штурму Купянска. Бойцы ВС РФ уже смогли захватить несколько опорных пунктов противника ​и закрепиться в городе.

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«Рассказывали правду»: что происходит на Западе из-за Украины
Журналист Чей Боуз: из западных СМИ исчезли данные о неонацистах на Украине
15 ноября 2024, 10:50

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Из публикаций западных СМИ пропала информация о неонацистах на Украине, пишет в соцсетях журналист из Ирландии Чей Боуз.
«Западные корпоративные СМИ рассказывали правду об Украине. Сейчас? Все исчезло», — гласит публикация.
Автор также прикрепил к посту скриншоты статей об украинских радикалах в изданиях Европы и США.

Боуз подчеркнул, что западные журналисты не публикуют их после того, как РФ вмешалась в события на Украине в результате репрессий и провокаций против русских, которые происходили со стороны Киева в течение многих лет.

После госпереворота в 2013 году на Украине стали появляться ультраправые движения, в стране запретили русский язык и всяческие проявления русского мира.

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#украина
#война
#сво
#конфликт
#нацизм
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«Надвигается буря»: как в ВСУ оценили победу Трампа в США
Associated Press: в рядах ВСУ присутствует ощущение надвигающейся бури
15 ноября 2024, 10:26

Фото: iStock/Olena_Z

Президентские выборы в США пока никак не на ситуации на фронте для ВСУ, однако украинские солдаты в Харьковской области предчувствуют надвигающуюся бурю. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на украинских корреспондентов.
«Командир подразделения с позывным Кот знает, что переизбрание Дональда Трампа что-то изменит в его жизни, но, как и другие украинцы на фронте, считает, что попытки выяснить, что именно, — это игра для политиков. И все же он не может избавиться от ощущения, что надвигается буря», — говорится в статье.

Другой украинский военный с позывным «Толстый» рассказал изданию, что от новостей ему «иногда хочется сдаться».

Ранее военный корреспондент RT Мурад Газдиев показал последствия боев в районе Покровска, где вдоль дороги видны сгоревшие бронетранспортеры Bradley и останки украинских военных.

В своем репортаже Газдиев демонстрирует разрушенную технику и описывает следы отступления украинских войск.


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