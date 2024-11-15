ВС РФ уничтожили в Одессе катера CombatBoat и повредили ЗРК Gepard

Фото: iStock/dzika_mrowka
Минувшей ночью армия России атаковала порт в Одессе. На протяжении двух часов российские дроны «Герань» били по территории порта, используемого ВСУ в военных целях, пишет Telegram-канал Condottiero.
Атака произошла в два этапа. Сначала ВС РФ поразили несколько целей. В результате попаданий зафиксирована вторичная детонация, что, вероятно, связано с попаданием по боеприпасам.
Спустя некоторое время ещё несколько российских дронов появились у Одессы. По ним велся огонь из ЗРК. Четыре дрона удалось сбить, еще три достигли назначенных целей. По словам местных жителей, после прилёта замолкли звуки со стороны позиции ПВО. Военкоры полагают, что дроны могли её уничтожить.
Кроме того, ранее стало известно, что в Одессу прибыл командующий ВМС Дании контр-адмирал Хенрик Рюберг, который сопровождал уникальный груз - десантно-штурмовые катера шведской постройки типа CombatBoat 90H. ВМС Украины впервые публично продемонстрировали получение оружия такого типа. И впервые этот особо опасный тип вооружения был уничтожен.
Таким образом, по предварительным данным, в Одесском порту уничтожена партия 155-мм снарядов, серьезные повреждения получила немецкая зенитная установка Gepard, один из прилетов пришелся на топливный резервуар «неработающего» терминала. Также частично повреждены катера, доставка которых была анонсирована 12 ноября.
Прилеты сопровождались интенсивной детонацией, тушение пожара в порту до сих пор продолжается.
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Спустя некоторое время ещё несколько российских дронов появились у Одессы. По ним велся огонь из ЗРК. Четыре дрона удалось сбить, еще три достигли назначенных целей. По словам местных жителей, после прилёта замолкли звуки со стороны позиции ПВО. Военкоры полагают, что дроны могли её уничтожить.
Кроме того, ранее стало известно, что в Одессу прибыл командующий ВМС Дании контр-адмирал Хенрик Рюберг, который сопровождал уникальный груз - десантно-штурмовые катера шведской постройки типа CombatBoat 90H. ВМС Украины впервые публично продемонстрировали получение оружия такого типа. И впервые этот особо опасный тип вооружения был уничтожен.
Таким образом, по предварительным данным, в Одесском порту уничтожена партия 155-мм снарядов, серьезные повреждения получила немецкая зенитная установка Gepard, один из прилетов пришелся на топливный резервуар «неработающего» терминала. Также частично повреждены катера, доставка которых была анонсирована 12 ноября.
Прилеты сопровождались интенсивной детонацией, тушение пожара в порту до сих пор продолжается.
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Элина Позднякова