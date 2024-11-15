ВС РФ уничтожили в Одессе катера CombatBoat и повредили ЗРК Gepard

Дерзкое наступление ВС РФ на Купянск стало зловещим знаком для ВСУ, российские штурмовики появились будто бы из ниоткуда. Об этом пишет американский журнал Forbes. Россия, как утверждается, и раньше использовала тактику штурма небольшими отрядами, но в этот раз это стало полной неожиданностью.